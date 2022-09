Lazio, Ko Tecnico!

Il Napoli 5.0 è forte. Lazio da Ko tecnico.

Lo è più della Lazio certamente. Comanda l’intero secondo tempo ed anche gli ultimi quindici del primo. Ha dovuto prendere il cazzotto, però. Approccio morbido. Quasi ingenuo.

Va al tappeto dopo 3 minuti e si rialza stonato. Si risistema i guantoni ed inizia a far sul serio.

È una bella macchina da battaglia, la compagnia di Spalletti, nulla da dire. Diesel. Ha bisogno di macinare per rendere. Più passano i minuti più cresce. Più il campo si fa faticoso più emerge la differenza tecnica e fisica. Anguissa è padrone assoluto. Un metro sopra tutti.

Lazio – Napoli 1-2 è un risultato quasi bugiardo. Gli uomini di Sarri hanno fatto poco, pochissimo.

Il Sarri di Napoli è un vecchio e lontanissimo ricordo. Non tornerà mai più. È un bel Napoli. Vigoroso e brillante. È una squadra questa che nella partita singola se la gioca quasi con chiunque.I 9/11 dello scorso anno lo sono e questa è la nota stonata di cui parleremo in seguito.

Ha vigore e cattiveria ma devi sfidarla apertamente. Impressione è che è un pugile che sa attaccare e non gestire. Deve imparare a pensare prima di incassare un diretto al mento.

Chiedigli di attaccare con la guardia alta e lo fa ma non chiedergli di gestire il match. Non può. Non è nelle sue caratteristiche. Deve attaccare e giocare faccia a faccia.

Kvaratskhelia devi spronarlo, Osimhen strattonare, Lobotka responsabilizzare. Insomma ognuno ha bisogno di sentirsi capo. Primo in classifica il Napoli 5.0 di Spalletti e tutto fin qui tutto liscio.

Primo col Milan ed il futuro lo scopriremo poco a poco. Questo Napoli è un ottimo pugile, la caratura la scopriremo poco alla volta. Ha la faccia del picchiatore e sul ring funziona, vedremo quando servirà pensare e gestire.

