Lazio in vantaggio nelle quote sul Napoli: azzurri col mal di trasferta

Manca dal 25 novembre, all’esordio di Mazzarri in panchina, la vittoria in trasferta del Napoli. Poi, tre partite fuori casa con altrettante sconfitte e uno zero alla casella dei gol segnati: un trend che spaventa del match sul campo della Lazio. Ecco che gli esperti di Better e William Hill vedono favorita a 2,25 la quinta vittoria consecutiva dei capitolini, mentre il successo ospite oscilla tra 3,30 e 3,35. L’ipotesi pareggio, che manca nello scontro diretto dal 2016, è in lavagna a 3,10.

Precedenti

Nonostante lo scarso rendimento esterno, un dato fa sperare i partenopei: gli ultimi quattro incroci tra le squadre hanno sempre visto vincere l’undici in trasferta. Negli ultimi due incontri all’Olimpico contro i biancocelesti, quindi, il Napoli ha portato a casa i tre punti, in entrambi i casi con il punteggio di 2-1. Inoltre, gli azzurri hanno espugnato il campo della Lazio in otto degli ultimi dieci precedenti in Serie A. Per quanto riguarda le reti, equilibrio nelle quote tra Goal (1,83) e No Goal (1,87), mentre l’Under è in vantaggio a 1,60 contro l’1,20 dell’Over.

Assenze e marcatori

Assenze pesanti per squalifica da entrambe le parti: Napoli senza Simeone e Kvaratskhelia, Lazio che farà a meno degli squalificati Immobile e Zaccagni. Mazzarri si affiderà a Giacomo Raspadori, che proprio all’Olimpico contro la Lazio segnò il primo gol in Serie A con la maglia del Sassuolo. La sua rete si gioca a 4, quota che sale a 4,50 per il neo acquisto Cyril Ngonge: anche l’ex Hellas Verona ha trovato la prima gioia in Serie A contro i biancocelesti lo scorso febbraio. Tra i padroni di casa, in pole a 3,50 Felipe Anderson e Valentin Castellanos, mentre vale 5 la firma di Luis Alberto, decisivo nel match d’andata.

