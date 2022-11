L’azienda che comprende, cresce

I risultati son la miglior medicina, non c’è dubbio.

Le vittorie mitigano ogni dolore e nascondono acredini.

Senza dubbio il momento napoletano è paradisiaco.

Idillio di squadra e città.

Esistono momenti in cui vengono a crearsi presupposti tali che ogni ingranaggio gira alla perfezione.

È prerogativa di una grande azienda attrarre i profili giusti per il mercato di specie ed in rapporto a quanto si può.

Fare e divenire.

Il Napoli non è la Coca Cola, nemmeno la Pepsi ma di certo può produrre un prodotto che molto gli si avvicina.

Non ne ha i capitali ma ha potenzialità e mercato.

Fornitori e distributori.

Ha assunto dei Managers perfetti per la propria misura. Il dottor Kim, il commercialista Lobotka, gli analisti Osimhen e Kvaratskhelia ed il professor Anguissa, oltre gli altri, costituiscono un comparto di professionisti su cui fondare un ciclo.

Un quinquennio di crescita magari in Paesi diversi.

La Georgia ora conosce Napoli.

Stipendi in rapporto ai risultati e benefit al raggiungimento di questi ultimi.

La Misura è tutto.

La Misura è fondamentale.

La giusta misura.

Se di vuol pescare al lago non si può adottare esche e tecniche da mare. Oltre che un errore diventa dispendioso ed inutile.

Il Napoli per un po’ ha girato a vuoto.

Il ruolo del personale, utilizzato in mansioni specializzate, era esaurito. Alcuni manager avevano esaurito progetti, programma ed entusiasmo.

L’assenza in società di un Uomo che vivesse l’istante dell’azienda, un uomo che tenesse il polso del rapporto manager-progetto, ha creato il passaggio a vuoto.

Ad oggi il problema sembra risolto. Risolto attraverso un ammodernamento dell’apparato azienda.

Napoli 5.0 l’ho abbiamo battezzato.

Un Napoli di moderna concezione che conosca la sua effettiva misura.

La società, il pubblico, ha imparato che il peso, l’altezza ed il peso di un pugile, fanno la categoria, la competizione ed i titoli.

Crescere necessita di Comprensione.

I risultati nascondono i dolori, mitigano le incertezze quando si comprende si cresce.

