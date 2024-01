Lautaro Martinez ha animato la consueta conferenza stampa della vigilia, analizzando i principali temi della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Vogliamo riportare a casa questo trofeo“, dichiara senza alcuna remora. E quando gli chiedono se oggi avrà un pensiero anche per la partita della Juve, l’argentino risponde con una faccia sorpresa: “Perché? No, io non avrò nessun pensiero. Penso solo a domani, questa coppa è uno dei nostri obiettivi”.

Il capitano dell’Inter è caricato a pallettoni. Dalle sue parole è chiaro quanto sia motivato. Una sicurezza che palesa anche davanti alle domande più scomode, tipo si sente tra i primi cinque attaccanti d’Europa: “Non lo so, questo dovete dirlo voi. Io mi sento a un livello alto, lavoro tantissimo, cerco sempre di migliorare e dare una mano ai miei compagni per vincere. Siamo un gruppo unito: ognuno di noi sa cosa fare quando entra in campo. E in partita si vede quello che prepariamo in allenamento: per noi attaccanti è bello giocare in una squadra che costruisce così tante occasioni da gol“.

Il miglior manifesto possibile per le ambizioni dei nerazzurri è riassunto nelle parole del Toro: “Con questa Inter mi sembra di essere tornato bambino, a volte in campo sembra di giocare tra amici“.

Chiusura col botto, dedicata al rinnovo. Qualcuno gli chiese se firma al rientro in Italia. E l’argentino non si tira indietro: “Non lo so, stiamo lavorando con la società, ma non è un mio pensiero adesso“. Nel frattempo che lo dice, l’occhio cade sulla Supercoppa appoggiata proprio davanti a lui sul tavolo della conferenza. E mai sguardo fu più emblematico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati