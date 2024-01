Lautaro al 91′: Supercoppa nerazzurra

L’Inter vince la supercoppa italiana.

In partite tanto bloccate, a tratti brutte, i nomi fanno la differenza.

Napoli battuto, ha provato con le forze a disposizione.

Tutto in una notte.

Grinta sopra ogni aspetto tattico. La finale, la coppa, compatta gli animi. Il senso dell’appuntamento salda il gruppo.

Compattezza aldilà del modulo, dell’organizzazione e delle congetture tecnico – tattiche.

È la buona notizia di serata. In una condizione societaria a dir poco tumultuosa, per non dire “assurda”, con in campo più di un partente, vedi Zerbin promesso al Monza, il Napoli,

dopo l’espulsione di Simeone, praticamente gioca a porta romana. Una sola porta, quella del Napoli. Inevitabile.

Primo tempo di corsa e pressing. Cuore direbbe il tifoso.

Nel secondo,

Mazzarri praticamente si barrica. Lo fa, sperando di portarla ai rigori. Non ci riesce.

Il progetto si arena un minuto dopo il novantesimo. Salta il progetto e la speranza.

Di questi tempi, ci si accontenta di poco. Molto poco. Un solo tiro in porta e non particolarmente pericoloso.

Ne pagano le conseguenze Politano e Kvaratskhelia. Uomini di movimento e da attacco.

Soffrono infinitamente in un contesto che si difende ad oltranza.

Serata strana, a tratti “assurda”. L’Inter, nella starting list e nei cambi, comunque cervellotici, è nettamente superiore. Inzaghi pesca dalla panchina nomi di primissimo livello.

La vince.

Supercoppa in archivio.

In archivio una prima parte di stagione da film horror.

Si torna in Italia con una squadra da ricostruire.

Capiremo a breve chi resta, chi va e chi parte.

Supercoppa archiviata.

Comincia una nuova stagione.

Pedagogista dello Sport

