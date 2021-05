Lauro: “Italiano sarebbe l’allenatore giusto per il Napoli”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Lauro, agente di Daniele Verde, calciatore dello Spezia, soffermandosi sulla partita del Napoli con lo Spezia.

“Verde ama Napoli, ma naturalmente cercherà di fare del suo meglio per portare lo Spezia alla salvezza”

“Contro il Verona è stato eccessivamente frenetico sottoporta ed era rammaricato per le occasioni sprecate. Il Cagliari ha riscattato Tripaldelli, il suo futuro dipenderà dal finale di campionato dei sardi. Non so se Italiano diventerà il nuovo allenatore del Napoli, ma sta dimostrando di essere tra i migliori in Serie A. Lo reputo un profilo adatto al Napoli sia per valorizzare la rosa sia per raggiungere la qualificazione in Champions League. Spezia-Napoli sarà una partita tesissima, perché entrambe le formazioni hanno obiettivi vitali da conseguire”

