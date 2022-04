Laudisa su Meret: “Da Ospina dipendera’ la permanenza in azzurro”

Il Giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, Carlo Laudisa, intervenendo alla radio ufficiale del Calcio Napoli, si e’ cosi’ espresso verso il portiere Meret in chiave futura:

“E’ chiaro che Meret esprimendo la volontà di restare a Napoli ha indicato una traccia significativa. Lui non lo può dire ma è altrettanto evidente che sarà importante un’uscita di Ospina in maniera tale da avere un futuro da protagonista in maglia azzurra”.

