Laudisa tra mercato, Milan-Napoli, gli obiettivi stagionali…e Gattuso

In vista di un filone di match importantissimi, dei quali il primo sarà Milan-Napoli, e della prossima finestra di calciomercato per i partenopei, sono tante le osservazioni da fare. E le fa il grande esperto di calcio nonché giornalista Carlo Laudisa, ospite a Radio Marte Voce di Popolo, programma condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco.

Il triangolo Giuntoli/AdL/Gattuso

Queste le dichiarazioni di Laudisa sulla questione del tecnico e della società azzurra in generale: “La situazione è leggermente complicata. De Laurentiis si sta guardando intorno, si è capito. Gattuso è in silenzio stampa e non gli si può tirare fuori nulla. Ma anche Giuntoli ha un ruolo, il diesse ha un contratto di 5 anni con gli azzurri. Tutto dipenderà da chi resterà in società, ma bisogna andare cauti”, inizia il giornalista.

“Il Napoli non pensi di trovare un Milan stanco…”

Osservazioni adesso sulla prossima di campionato, Milan – Napoli: “Il Milan finché ha potuto si guardava dietro, c’è stato un calo di due sconfitte ma con la vittoria all’Olimpico ha lanciato un segnale. Hanno dimostrato il peso di avere giovani validi. Il Napoli non deve pensare che con l’impegno di stasera domenica arriveranno stanchi, sarebbe un errore. Deve invece pensare che sfiderà un avversario con insospettabili energie nascoste”.

Quarto posto, ergo buona finestra di mercato

Qualche parola sul calciomercato poi: “Eheh (ride). C’è da capire che prezzi vuol fare il presidente. Chissà per Koulibaly quanto chiederà… Lo scorso anno il giocatore doveva essere in partenza, ma poi lo dichiarò incedibile. In questa finestra imminente di mercato dovrà invece valutare tanti fattori: la limitata disponibilità economica dei club causa Covid ed il fatto che il calciatore abbia un anno in più sono solo alcune di queste variabili. Lo stesso vale per Fabian Ruiz, ho sentito”.

Invece sugli obiettivi stagionali: “Dipende anche da quanto la squadra possa fare per arrivare in Champions League. Il mercato è relativo anche ai traguardi raggiunti e agli introiti che si ottengono da essi. Nella peggiore delle ipotesi la domanda verrà ridimensionata. Quarto posto? È tutto in ballo. La Roma fa un bel gioco, l’Atalanta di Gasperini è a tratti pazzesca. Sarà un finale avvincente con almeno 4 squadre che si contenderanno questa posizione in classifica. Poi…la qualità non manca”, conclude Laudisa.

