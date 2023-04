L’attitudine alle Vette. Napoli, imparare in fretta

Non è il dritto, tantomeno il rovescio.

Non lo è neppure il servizio. Certi colpi possono portarti ad un metro dalla vetta ma chi entra nella storia, possiede una capacità unica e diversa.

Questo vale per i tennisti, i pugili, gli scalatori ed anche i calciatori. Me lo ha insegnato il lungo studio sugli scritti di Walter Bonatti. Il più grande alpinista italiano prima del moderno Simone Moro. Adattabilità.

La Capacità di Cambiare in corsa. Essere Presenti in quel preciso istante.

Hic et nunc.

Ora e qui.

La caratteristica più complessa ed articolata per l’essere umano. Figuriamoci per una azienda, per un gruppo di lavoro, per una squadra di calcio.

Nello specifico, dopo Napoli – Milan 0-4, si è riproposto il vecchio quesito.

L’abitudine, l’Educazione a star ad un passo dalla vetta, vivendo la capacità di non sentirsi a disagio ad altitudini prive di ossigeno, quanto conta?

In uno scontro Champions, in questo 2023, con un Napoli in campionato tanto superiore, l’attitudine alla salita in solitaria e senza bombole, fa la differenza?

Molto probabilmente si. Molto probabilmente, la Storia, il palmares, la conoscenza anche tramandata delle sfide in notturna, fa la differenza.

Il Napoli 5.0 è pur sempre un giovanotto.

Ho discusso della cosa con l’ amico e professionista, Tommaso Testa. Allenatore Uefa B, giovane ed attento ed attualmente impegnato con l’educazione di giovani di talento.

“Nello scontro vis a vis, il Milan non è secondo al Napoli. C’è un 50% di possibilità da spartirsi. Questo lo dico e lo ribadisco molto prima del 0-4 del Maradona. Non è una gara già vinta, quella sui due appuntamenti in notturna. Ci sarà da star molto attenti. Il campionato è cosa molto diversa dalla Champions”.

Come si è detto in principio, servirà crescere ed in fretta. Essere capaci di scalare una montagna è un privilegio di pochissimi, toccare la vetta e riscendere prima che faccia buio, arte di eroi.

