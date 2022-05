L’aspirazione piu grande, fare i complimenti ai vincitori, tanto l’importante e partecipare!

I complimenti ai vincitori rappresentano la base principale dei valori della condotta sportiva, che tutti dovrebbero avere nel proprio DNA, quando si parla di sport. Ma e’ anche vero, proprio perche’ si tratta di competizione, che chi li riceve, vince e ne viene premiato il sacrificio, oltre che osannarne il trionfo nella specifica competizione.

Una situazione analoga, e’ successa proprio pochi gg fa’, quando Carlo Ancelotti, ex trainer del Napoli, ha ricevuto, via twetter, i complimenti dal suo ex Presidente, Aurelio De Laurentiis, per la conquista della Champions con il Real Madrid, quarta nella sua storia da allenatore

Cosa piu’ che giusta, visti ii rapporti, ma anche sotto la condotta sportiva, ma poi scatta la domanda, non si’ e’ stufi di fare i complimenti ai vincitori? Una domanda credo lecita, se si pensa soprattutto alla stagione conclusa, ed in che modo, dove si e’ conquistati un posto in Europa, ma il premio si ‘e perso per strada.

Finalmente ho capito, per te l’importante e partecipare!

Sentire da molti che il DS Giuntoli, rinforzera’ la squadra, e non ve dubbio visto le capacita professionali di Cristiano, per poi veder messo a rischio i rinnovi dei calciatori piu’ rappresentativi del gruppo, beh, mi riporta anche alla frase finale della conferenza stampa che presentava il ritiro di Castel Di Sangro di ieri, dove si disse “Che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto”(applausi in sala) “…Ma che se non c’e’ l avesse fatta non si doveva far drammi perche’ siamo il Napoli”

Ora, a vostro giudizio, c’e’ da credere a cio che si ascolta, oppure come una norma legislativa, andrebbe interpretato il significato tra le righe?…

Anche i Napoletani non pettina le bambole…

Lo sport e anche sinonimo di rispetto, ma quando si parla “di non stare a pettinare le bambole...” vale anche per chi ne ascolta le parole, e devo dire che la prestazione comunicativa di ieri, ha trasmesso non poche perplessita’, specialmente nel finale, gasato quando apri la bottiglia, sfiatato una volta tolto il tappo.

io non credo che i tifosi del Napoli “pettinano le bambole”, anzi, questa disaffezione generale vero chi ne gestisce il valore, cioe’ l’ amore verso questa squadra, dovrebbe smetterla di contare fandonie, oppure paragonare il cinema al calcio, le chiacchiere lasciamole a chi ci cerca solo in campagna elettorale, ricordando sempre che il Napoli, per il tifoso partenopeo e’ un qualcosa che vive nel cuore.

Allora smettiamo di fare i complimenti ai vincitori, e cerchiamo di trovare la giusta alchimia, per riceverne senza piu’ lasciare, al vil denaro…la decisione ultima su chi deve pettinare le bambole. Il tempo dei comizzi pubblici e terminato, ora serve concretezza, lealta’ e rispetto, ma se non mi alleno a vincere, faro sempre tweet di complimenti ad altri! E questo popolo, gia’ oltraggiato da chi gestisce il club tanto amato, deve rendersi conto che sono loro il vero motore di vita del Napoli

Se poi, come ho sempre detto, non si ha ne capacita’ e voglia, basta mettere la freccia ed accostare, cosi da dare spazio a chi potrebbe invertirne le sorti. Questo sarebbe il miglior atto d’amore nei confronti del tifoso, che direbbe Grazie per tutto cio’ che ci hai dato, dimostrando che il vil denaro, ricorda la frase per Mertens e Kuolibaly?,

Mostrando che non sarebbe cosi importante, rispetto a cio’ che lei stesso ha affermato per i suoi due tesserati:” Per me quei due calciatori che lei ha nominato (Koulibaly e Mertens, ndr) sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio“. Come a dire “Nun sputa’ ncielo ca nfaccia te torna“

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati