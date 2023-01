Lasciatevi stupire da una squadra schiacciante come il Napoli

Al Napoli non basta un girone di andata condotto a suon di numeri esaltanti per scrivere la Storia ed entrare a pieno titolo nell’albo degli Immortali. Manca ancora metà stagione prima di poter guardare la classifica con la consapevolezza di aver fatto davvero un buon lavoro. E dunque tirar fuori lo champagne dalla ghiacciaia. Nel frattempo, gli azzurri continuano a fare da “lepre”, dominando il campionato con il pacchetto completo del brand spallettiano.

Ovvero, giocando un calcio codificato, che muove rapidamente il pallone attraverso continue triangolazioni, sfruttando tutta l’ampiezza disponibile. Non stiamo parlando del classico possesso, che esercita chi può contare in rosa su calciatori assai qualitativi. Bensì di una vera filosofia calcistica, che intende disordinare l’altrui organizzazione difensiva, creando spazi.

Salernitana chiusa a riccio

Anche al cospetto di una Salernitana palesemente rinunciataria, il Napoli ha giocato così. Smontando il piano gara dei granata. Scesi in campo con un ermetico 4-5-1. Evidente l’intenzione di Davide Nicola: schierare una ermetica doppia linea di copertura nella propria trequarti. Un atteggiamento magari eccessivamente rinunciatario, funzionale comunque a ostruire gli spazi alla squadra partenopea. Insomma, le linee di passaggio erano talmente intasate, che per esprimere il gioco che lo contraddistingue, la capolista ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie.

Il filo conduttore del derby, quindi, è stata la grande fiducia che la squadra di Spalletti ha avuto nelle proprie abilità. Soprattutto, la pazienza con cui ha gestito determinate fasi della partita. Fino al gol del vantaggio, infatti, gli azzurri si sono dovuti adattare, limitandosi al giropalla perimetrale, piuttosto che imbucare con passaggi filtranti dietro la linea di pressione avversaria.

In effetti, con un baricentro bassissimo ed i reparti stretti e corti tra loro, era veramente complicato per il Napoli riuscire a manipolare efficacemente spazio e tempo, al punto da trovare soluzioni di passaggio mai banali.

Spazio creato con “dai e vai”

Non a caso, l’assenza di Kvaratskhelia sottraeva alla fase offensiva l’opzione immediata del dribbling. Quando il georgiano punta l’uomo e cambia passo, palla incollata ai piedi e rapidità nello stretto, consente agli azzurri di infilarsi nei pertugi della difesa e determinare scompiglio tra le linee.

Ecco che per sbloccare il match c’è voluto un sontuoso “dai e vai” tra Anguissa e Mario Rui. Il camerunese, fisicamente devastante, lavora sull’esterno prima di scaricare al portoghese. A quel punto, la difesa deve inevitabilmente uscire sul terzino mancino, concedendo uno spazio dentro al campo dove prima non c’era. Il controllo orientato sul passaggio di ritorno diventa propedeutico a sviluppare in fascia l’azione da cui poi scaturisce il cross addomesticato e chiuso in rete da Di Lorenzo.

Napoli sempre nuovo tatticamente

Fino a ieri il Napoli ha mantenuto grossomodo lo stesso principio ispiratore nel produrre gioco. Un sistema che vede nel cuore della manovra tre centrocampisti tremendamente dinamici e dalla grande pulizia tecnica.

All’Arechi, invece, specialmente nel secondo tempo, Spalletti ha preteso che Lobotka scalasse tra i due centrali difensivi, che si allargavano per favorirne le ricezioni. Lasciando intuire come l’allenatore toscano stia preparando un ricambio di idee e soluzioni.

La posizione assunta dal pivote permette alla squadra di creare combinazioni in zone centrali, attirare in avanti la pressione avversaria o sottrarre slovacco dalla marcatura a uomo. Oltre a risalire il campo con la fattiva collaborazione di terzini, mezzali ed esterni offensivi, disposti a diverse altezze per avere più linee di passaggio possibili.

L’ennesimo capitolo della storia che sta tentando di scrivere il Napoli in Serie A quest’anno. Poichè, alla fine, i risultati premiano chi ha la capacità di progettare il presente e il futuro meglio degli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Rileggi le pagelle di Salernitana-Napoli, con voti e giudizi degli azzurri

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati