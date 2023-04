Largo Maradona, rissa tra gli ambulanti dei gadget di Diego: il motivo

La lite ha coinvolto un commerciante, che aveva con sé una bancarella mobile, ed un gruppetto di persone

Calci, pugni e schiaffi nel cuore azzurro di Napoli. È successo a pochi passi dal murale dedicato a Maradona mentre il via vai di turisti affollava via Emanuele de Deo, oramai meta di pellegrinaggi per tifosi e non. La rissa, scoppiata nella tarda mattinata di martedì, ha coinvolto un commerciante, che aveva con sé una bancarella mobile, ed un gruppetto di persone ma nessuno, tra loro, è stato ferito gravemente. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Largo Maradona, rissa tra gli ambulanti dei gadget di Diego

Nonostante questo, c’è chi racconta come il tafferuglio, iniziato per una lite sul posto occupato “abusivamente” dalla bancarella, si sia trasformato velocemente in una colluttazione violenta. Sulla vicenda le voci dei residenti non hanno incertezze riguardo le botte che si sono dati di santa ragione eppure c’è altrettanta insistenza nel ridimensionare l’accaduto e sminuirlo a una semplice «litigata con qualche schiaffo».

Se quello che chiamano largo Maradona è diventato un luogo di incontro tra folklore, cultura e arte da proteggere e promuovere, allora è ugualmente importante garantirne la sicurezza e l’ordine pubblico.

