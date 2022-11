L’applicazione sottopalla dell’Atalanta fa la differenza anche in fase offensiva  

Nelle scorse stagioni l’Atalanta ci aveva abituato ad un sistema di gioco rigido. Gian Piero Gasperini, infatti, aveva codificato una squadra dotata di grande fisicità e dinamismo. Con un blocco decisamente alto, orientato al pressing uomo su uomo, alla stregua dei segugi da tartufo. Specialmente in occasione della prima costruzione avversaria.

Nonché, il resto del corollario che uno stile simile si porta appresso. Vale a dire, ritmo intenso ed aggressività in ogni zona del campo.

Pressing solo là davanti

Quest’anno, invece, l’allenatore della Dea ha deciso di assumersi meno rischi. Una migliore tenuta difensiva, quindi, funzionale a gestire anche lunghi momenti di calcio posizionale. Un mutato atteggiamento tattico che si riflette innanzitutto nell’aver abbassato il proprio baricentro, evitando l’ossessiva ricerca del recupero palla.

La trasformazione si comprende meglio osservando lo sviluppo della fase offensiva nerazzurra. La cui pericolosità si basa molto sulle transizioni.

Con Lookman, Pasalic e Hojlund – Muriel probabilmente sarà assente contro il Napoli a causa di una lesione tendinea agli adduttori -, bravissimi a risalire il campo e trovare gli spazi da occupare per far male all’avversario. Tutti e tre dotati di un istinto notevole per gli smarcamenti senza palla. Abbinato a un tempismo significativo negli inserimenti dietro le linee.

Del resto, avendo Gasperini accantonato alcuni principi che ne avevano caratterizzato i flussi di gioco fino all’anno passato, appare evidente l’idea di voler pressare e attaccare con pochissime risorse.

Sostanzialmente, solo il terzetto di offensive players si stacca in avanti dal blocco compatto formato sottopalla e va a prendere il riferimento diretto.

Densità e copertura centrale

In questo scenario, diventa poi un problema recuperare il pallone, soprattutto se la controparte sceglie di far alzare uno dei terzini, affiancandolo in costruzione ai centrocampisti, così da generare quella superiorità numerica imprescindibile per uscire dal basso con il possesso.

A fare la differenza per l’Atalanta, dunque, il timing con cui vengono sporcate le linee di passaggio nella porzione di campo compresa tra mediana e trequarti, all’interno della quale hanno una notevole responsabilità Koopmeiners e Scalvini, utilizzato recentemente pure a centrocampo.

Entrambi impattano sugli equilibri ricercati da Gasperini nelle due fasi, perché i loro continui movimenti tesi ad attaccare il possessore ed al contempo coprire lo spazio centrale, permettono a Hateboer e Maehle di sganciarsi in avanti o rimanere stretti e corti, a fare densità.

Insomma, la nuova “versione della squadra bergamasca è decisamente un gruppo da prendere con le molle.

