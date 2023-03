L’AD della Lega, Luigi De Siervo, spiega la nuova Supercoppa Italiana…

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a margine dell’assemblea odierna per spiegare alcuni dettagli sul nuovo format della Supercoppa italiana.

Le parole di De Siervo riportate da Tuttomercatoweb: “La Supercoppa andrà in Arabia la prossima stagione e quella successiva, poi avremo due anni di stop in cui decideremo se andare altrove e poi i due anni successivi si tornerà lì. La scelta dell’Assemblea è che la prossima edizione sarà già con il format a 4 squadre. C’è anche inserita in questo format una amichevole che si disputerà sempre all’estero. Questo format può essere rimesso in discussione di anno in anno in virtù di quello che è l’impegno e il carico dei calendari delle squadre di vertice perché sappiamo che dalla stagione 2024/25 partirà la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club”.

