Laboratorio Garcia: verso Frosinone, con vecchie idee e nuovi concetti

Per il Napoli, la gara contro l’Apollon Limassol è stato l’ultimo banco di prova in vista dell’esordio di Frosinone. Tra una settimana esatta, infatti, non sarà più tempo di amichevoli. Gli azzurri si tufferanno anima e corpo nel campionato. E sarò necessario fare sul serio.

Se l’obiettivo della partita con i ciprioti era limare gli ultimi dettagli, in vista di sabato prossimo, Garcia pare aver trovato la chiusura del cerchio, schierando una formazione assai vicina a quella (più o meno…) tipo. Con Raspadori esterno destro, nel tridente offensivo, Elmas al posto dell’infortunato Anguissa. E Juan Jesus al centro della difesa.

Acceni di duttilità

Al di là delle scelte contingenti, osservando lavorare quotidianamente Garcia, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, appare evidente quanto sia curioso: ha voglia di provare continuamente uomini e moduli, tenendo ferma la convinzione che sia sempre la mentalità (vincente…) ad ispirare la filosofia di gioco della sua squadra.

Proverbiale, dunque, la duttilità del francese, in grado di adattare i suoi dogmi calcistici ai giocatori messigli finora a disposizione dalla società. Che ha cercato di modellare in base alle loro caratteristiche. L’idea rimane quelle di metterli nelle condizioni ideali per dare il meglio, all’interno dei suoi sistemi di riferimento, partendo dal classico 4-3-3. Quindi, virando al 4-2-3-1. Senza dimenticare l’intenzione, all’occorrenza, di mutuare i principi della difesa a tre. Come già fatto in passato col Lione. Tutte situazioni funzionali a non perdere mai gli equilibri nelle due fasi.

Carisma extra campo

Uno scenario in cui diventa decisivo anche il rapporto con i giocatori: tutti devono sentirsi coinvolti nel nuovo progetto, per dare il massimo, crescendo collettivamente. E non soltanto singolarmente.

In questo senso va letto innanzitutto il tentativo di recuperare alla causa Lozano. Magari ritagliandogli un ruolo da vice Kvaratskhelia, piuttosto che metterlo in ballottaggio con Politano e lo stesso Raspadori. Considerando che ormai Jack sembra aver scalato uno slot nelle gerarchie rispetto a El Chucky. Oppure lo spazio concesso subito a Cajuste e Natan. Senza trascurare gli incoraggiamenti continui proprio al brasiliano, che s’è presentato al pubblico con un maldestro passaggio fuori misura.

Insomma, Garcia è un allenatore completo, capace non solo di mettere al servizio del Napoli il suo bagaglio tecnico-tattico. Ma parallelamente gestire nel modo corretto l’ambiente. Come ha dimostrato quando si è esposto in prima persona, utilizzando con ironia la comunicazione circa gli infortuni da mercato, per proteggere sostanzialmente il gruppo da qualsiasi tentativo di speculazione dei media.

Del resto, in mancanza di carisma e credibilità agli occhi della squadra, non si potrebbero inseguire certi obiettivi.

