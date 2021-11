La vigilia di Inzaghi: “Importantissima con il Napoli. Migliorare negli scontri diretti”

Simone Inzaghi sa che la sua squadra ha una grande opportunità per accorciare la distanza che la divide in classifica dal Napoli.

L’Inter dunque è pronta per la sfida alla capolista. “Sarà una partita importantissima – ha ribadito l’allenatore -. Coraggio e motivazione faranno la differenza. Finora abbiamo fatto un ottimo percorso, perché siamo in corsa sia in campionato che in Champions, ma il Napoli sta tenendo un ritmo straordinario. Spalletti ha sempre fatto bene ovunque abbia lavorato, è un valore aggiunto per il Napoli che era già un’ottima squadra. Sono riusciti a mantenere i giocatori più forti e Spalletti sta facendo benissimo...”.

C’è da sfatare il tabù degli scontri diretti, nei quali i nerazzurri finora hanno raccolto solo bocconi amari. ”Per come sono andate le sfide con Atalanta, Juve e Milan, avremmo meritato di più, ma è andata così. Col Napoli vogliamo cercare di invertire la tendenza. Chiaramente dobbiamo fare di più, ma io sono orgoglioso di quello che i ragazzi stanno facendo. Visto come sono andate le cose quest’estate, eravamo partiti per fare una stagione di transizione, invece siamo lì a lottare”.

Inzaghi non ha ancora svelato le scelte definitive in attacco, dove persiste il ballottaggio tra Dzeko e Correa, ma ha confermato la presenza di Ranocchia al centro della difesa al posto dell’infortunato De Vrij. “In difesa giocherà Ranocchia, che è un giocatore molto affidabile. Sono sicuro che non farà rimpiangere l’olandese.

Su momento poco lucido sotto porta che sta attraversando Lautaro, tornato acciaccato dagli impegni con l’Argentina, il tecnico interista ha glissato. “Gli attaccanti attraversano questi momenti, li ho passati io e li ha avuti Immobile alla Lazio. Lautaro sta lavorando bene, è dentro al progetto al 100% e deve stare tranquillo. Si dovrebbe preoccupare se non avesse occasioni, ma quelle arrivano e presto tornerà a segnare come ha sempre fatto“.

Ultima considerazione su Brozovic e la trattativa per il rinnovo del contratto che ancora non si è sbloccata. “Marcelo è importantissimo, fondamentale per noi, ma lo sanno tutti. Tutti all’Inter sanno cosa pensi di Brozovic, ma in società sanno perfettamente quanto sia importante. È giusto che parlino loro, ma io sono tranquillo”.

