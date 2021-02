La vendetta di Insigne al Maradona, Napoli Juventus 1-0: Le pagelle

Il Napoli supera la Juventus del maestro Pirlo e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. Una partita di sacrificio, ed era difficile chiedere di più data la situazione. Finalmente oggi gli azzurri dimostrano di essere una squadra, bisogna seguire questa strada.

Il Napoli di Gattuso vince con cinismo e compattezza, ma veniamo alle pagelle!

Meret, 7.5: Costretto alla titolarità dall’infortunio di Ospina, entra in campo e sostanzialmente decide la partita. Attento nelle uscite, perfetto nel posizionamento e reattivo (come lo ricordavamo tutti).

Di Lorenzo, 6: Meglio in fase di copertura che in spinta, conquista diversi falli preziosi che permettono alla squadra di non schiacciarsi. Offuscato, soprattutto nei passaggi.

Rrahmani, 8: E’ stato tra i migliori difensori dell’ultima stagione, meritava più spazio e la partita di oggi spiega il perché. Perfetto negli anticipi, ottimo nelle marcature; conquista il rigore decisivo. E’ importante non bruciare i nostri talenti, ed Amir lo è sicuramente.

Maksimovic, 6.5: Qualche pallone perso di troppo ma rivediamo una versione sicuramente migliore del serbo, troppo sotto i suoi standard nelle ultime uscite. Male in fase di costruzione, ma per oggi va benissimo così.

Mario Rui, 5.5: Mezzo voto in più per i giochi di prestigio, ma si fa saltare regolarmente, regalando spazio sulla fascia agli avversari. Male in fase di cross.

Bakayoko, 2: Tra i migliori in campo secondo Bergomi, che ha evidentemente visto un’altra partita. Perde tanti palloni velenosi, sbaglia spesso decisione in fase di impostazione, dimostrando poca intelligenza e visione di gioco, e si fa superare con estrema facilità. Tra i migliori certamente, ma per la Juventus, che oggi di certo non ha brillato.

Zielinski, 5: Partita anonima del polacco, qualche lampo della sua nota classe ma non basta. Quasi completamente assente in fase di costruzione. (64′ Elmas, SV: Difficile valutare la prestazione del macedone, entrato in un tempo giocato esclusivamente in trincea dal Napoli)

Politano, 5.5: Non aiuta molto la squadra in questa partita all’insegna del sacrificio, quasi si nasconde rispetto alle ultime uscite, in cui si è sempre messo in mostra (tocca infatti pochissimi palloni, 28). (64′ Fabian Ruiz, 6: Smista palla con intelligenza e qualità, fisicamente non è ancora al meglio ma è bello rivederlo in campo!)

Insigne, 7 (C): Ha il coraggio si prendersi nuovamente la responsabilità di un rigore importante, unica vera occasione del match, trasformandolo alla perfezione. In ripresa rispetto alle ultime partite, gestisce con intelligenza il pallone. (88′ Lobotka, SV: “Loboooooooooo”)

Lozano, 7: Fino all’ultimo secondo, anche da infortunato, senza arrendersi mai. Questo è Hirving Lozano, un ragazzo che per abnegazione non ha rivali. Anche oggi conquista diverse punizioni, con le sue accelerazioni sempre pericolose. Prezioso in fase di copertura.

Osimhen, 4.5: Tocca il pallone per un totale di 18 volte, ingabbiato dai giganti bianconeri. Non riesce a lavorare di sponda e sbaglia spesso il primo controllo, ma Victor ha bisogno di giocare per trovare la forma migliore. Ci prova, sicuramente, ma oggi non riesce. (75′ Petagna, SV: Entra per provare a ricevere qualche pallone alto, fallendo. Ma era difficile fare meglio oggi)

Gattuso, 6: Il voto deve essere necessariamente positivo, e ci sarebbero tante cose da dire, meglio limitarsi a fare due nomi: Amir Rrahmani ed Alex Meret. I migliori in campo sono due calciatori mai valorizzati dal mister, e da lui relegati in panchina, per poi tornare solo in caso di necessità in campo (e non sono i soli). Serve elasticità mentale.