“La trattativa puo’ definirsi conclusa…” Enrico Fedele si sbilancia in diretta!

Enrico Fedele ex procuratore dei fratelli Paolo e Fabio Cannavaro e DG del Parma, si è soffermato sul mercato del Napoli nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radio Marte ed ha affermato quanto segue:

. “Il Napoli deve comprare calciatori che risolvano davvero i problemi di questa squadra, che è priva di leader: serve qualcuno che sappia dirigere i compagni e far fare il salto di qualità in termini di mentalità. In Premier League si fa un altro calcio? È privo di tattica”

Poi si è sbilanciato sul possibile arrivo di Pasquale Mazzocchi, già___0 ‘ segnalato dalla redazione di persemprenapoli.it nei giorni scorsi, affermando che la trattativa può definirsi conclusa in positivo in entrata. Queste le sue parole:

: “Pasquale Mazzocchi arriverà: la trattativa è stata conclusa. Mi fa piacere per lui, perché è un napoletano di Barra. L’unico a poter giocare su tutta la fascia, al momento, è Alessandro Zanoli, che però può partire: Mazzocchi è stato preso anche per questo. Hirving Lozano non rientrava quanto Matteo Politano, ma c’è da dire che l’anno scorso il messicano ha fatto molto, migliorando anche nel recupero palla”.

