La SuperLeague uccide le velleità di grandezza del Napoli

Con la creazione della SuperLeague, Andrea Agnelli epochi altri ricconi sono riusciti ad assassinare il calcio giocato.

Un asettico comunicato ufficiale, infarcito di boria e prosopopea, simile al classico colpo di spugna, cancella i sogni di società come il Napoli. Ovvero, realtà tutt’altro che provinciali. Nondimeno, ai margini della grande finanza.

Eppure, un piccolo player, come il club di ADL, per struttura ed investimenti, rispetto ai tycoon del business globalizzato, è stato capace, per anni, di prendere letteralmente a pedate nel sedere, sportivamente parlando, alcuni di questi Top Club (o presunti tali…).

Probabilmente, in futuro questa cosa non si ripeterà mai più.

La ribellione della nobiltà pedatoria, indebolita oltremodo dagli effetti sanguinosi prodotti dalla pandemia sui bilanci societari, già abbondantemente alla canna del gas, ha finalmente manifestato tutte le sue intenzioni.

Trasformando in merce avariata l’utopia di contrapporsi allo strapotere dominante del danaro con la forza delle idee.

Nulla di personale, sono solo affari

Da quando il calcio s’è trasformato in un affare elefantiaco, i risultati sportivi hanno progressivamente, ma inesorabilmente, assunto un aspetto secondario. Con la conseguenza pratica di derubricare il gioco a mero fenomeno di contorno, funzionale esclusivamente a generare business. Certe volte fatto pure in maniera maldestra e improduttiva.

Ecco perché l’orientamento dei “padroni del vapore” è quello di lanciare un messaggio chiaro al mercato. Inventandosi una competizione esclusiva, che postula una suddivisione gerarchica, a numero chiuso, nient’affatto retta dai meccanismi di promozioni e retrocessioni maturati sul terreno di gioco.

La lobby dei 12 club continentali, che si sono messi in testa di dar vita ad un machiavellico piano riformistico dell’intera attività internazionale, ha scelto la strada del muro contro muro.

Facendo la voce grossa, i promotori della nuova rivoluzionaria competizione stanno attuando un vero e proprio golpe bianco. Un tentativo neanche tanto velato di imporre una visione aristocratica e nobiliare del calcio continentale.

Per cui un numero ristretto di società dovrebbero giocare sempre contro squadre più o meno dello stesso lignaggio, per Diritto Divino, piuttosto che conquistandosi, con i risultati guadagnati sul campo, tale privilegio.

E’ pressochè inutile rimarcare quanto le dinamiche palesate da questi Baroni Feudali, una sorta di gruppo di pressione, che approfitta a più non posso della propria situazione dominante in seno alle singole Federazioni, siano completamente diverse rispetto al principio fondante qualsivoglia attività agonistica: l’uguaglianza competitiva e la meritocrazia.

Parole vuote per chi sente fortissimamente l’esigenza di creare dal nulla un campionato dove non si retrocede. E dove, al contempo, nessuno può esservi promosso.

SuperLeague… o SuperCazzola

Insomma, una Lega di plastica, se non addirittura di cartone. Alla stregua di quei bidoni dell’immondizia, che taluni arbitri, davvero poco compiacenti, pare abbiano al posto del cuore. Oppure come certi Scudetti. Revocati, ma conteggiati. Esposti comunque in bella vista, tanto “noi a casa nostra facciamo il cacchio che ci pare!!!”.

La SuperLeague è esattamente in linea con i valori espressi da personaggi del genere. I suoi stessi padri fondatori, infatti, sono volutamente ispirati da affaristico egocentrismo e palese antisportività, a farsi beffa della passione che anima migliaia di tifosi sparsi ai quattro angoli dell’Europa pedatoria.

Quindi, il prodotto di una sottocultura elitaria della peggiore risma. In cui uno strisciante conflitto di interessi ha permesso che taluni dirigenti, insigniti di ruoli chiave all’interno delle istituzioni calcistiche, lavorassero sottotraccia, tramando e congiurando contro lo stesso Sistema.

Perfettamente in linea come il più tradizionale dei traditori o voltagabbana. Tipico di chi tiene due piedi in una scarpa…

Così, mentre si disputavano le gare dei rispettivi campionati, i rivoluzionari radical chic avevano già il sito, con tanto di trade maker, pronto ad andare in rete ed essere operativo.

L’impressione neppure tanto velata è che la casta voglia infinocchiare tifosi e addetti ai lavori, propinando loro una supercàzzola pallonara. Un mucchio di affermazioni prive di senso logico, composte da un insieme casuale di parole reali e inesistenti.

L’intenzione è sin troppo chiara: ingannare il volgo con frasi forbite. Sicuri di farla franca pure questa volta!

