La sua strada ormai vola verso Napoli. Accordo sull’ ingaggio. Cifre e dettagli…

Davide Faraoni –Napoli, secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb – resta forte per come alternativa a destra di capitan Giovanni Di Lorenzo (che è arrivato ieri a Dimaro per iniziare il ritiro precampionato agli ordini di Rudi Garcia). Il calciatore dell’Hellas ed il Napoli hanno già l’accordo sulla base di un triennale più opzione da 1 milione a stagione, con il Verona che incasserebbe circa 3 milioni di euro per il cartellino.

La trattativa si sbloccherà solo quando sarà definita la cessione di Alessandro Zanoli, giocatore che il nuovo mister Rudi Garcia sta valutando in ritiro in Val di Sole, ma che nelle prossime ore potrebbe essere ceduto al Genoa. Tra il Napoli e l’Hellas Verona i rapporti sono ottimi considerando che negli ultimi anni si sono concretizzate due importanti operazioni come quelle che hanno portato il difensore Amir Rrahmani e l’attaccante Giovanni Simeone in maglia azzurra.

