La storia ha scritto: Napoli Campione D’ Italia! Un omaggio doveroso alla Rosa…Oggi scopriamo i nostri Bomber

E’ proprio vero Napoli Campione D’Italia! Non vi e’ piu’ alcun dubbio, ma solo la certezza di un traguardo raggiunto con merito e guadagnato sul campo, stanando ad uno ad uno, ogni avversario che si parasse d’avanti. Un gruppo omogeneo, fatto di grande affinità caratteriale, tecnica, e voglia di emergere. Volendola dire tutta, una “banda di sconosciuti” che con grande impegno si sono conquistati le luci della ribalta.

In una giornata memorabile, ricordiamo che lo scudetto a Napoli mancava da 33 Anni, ci sentiamo in dovere di ricordare ogni singolo, di questo splendido gruppo a firma Luciano Spalletti, che ha permesso con le sue prestazioni, il ricongiungimento con il massimo titolo italiano.

Oggi andiamo a scoprire i nostri Bomber, coloro i quali si son divertiti a continui attacchi, con centri quasi da pallottoliere, sparando con precisione certosina, ogni numero uno avversario, che gli si parasse davanti:

VICTOR OSIMHEN:

Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

Cresciuto nella Strikers Academy di Lagos, nel gennaio 2017 si trasferisce al Wolfsburg una volta compiuti i 18 anni, firmando per tre stagioni e mezzo. Inizialmente fuori per infortunio, il 13 maggio seguente esordisce in Bundesliga, prendendo il posto di Paul Ntep nella partita pareggiata (1-1) contro il Borussia M’gladbach. L’anno seguente, complice la grande concorrenza nel reparto offensivo, colleziona solo 12 presenze in campionato, di cui 3 da titolare.

Il 22 agosto 2018 viene mandato in prestito allo Charleroi. Debutta in Pro League il 1º settembre, come sostituto di Jérémy Perbet, disputando gli ultimi 12 minuti della partita vinta (3-1) contro il R.E. Mouscron. Il 22 settembre realizza il primo gol, sbloccando il risultato nel pareggio (1-1) sul campo del Beveren. Il 21 ottobre, invece, realizza la sua prima doppietta in carriera, ai danni del Zulte Waregem. Chiude la stagione con 20 reti in 36 partite, compresi i play-off. Le ottime prestazioni inducono la società belga ad esercitare il diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro.

Il 1º agosto 2019 è acquistato dal Lilla per 12 milioni di euro. Al debutto in Ligue 1, l’11 agosto contro il Nantes, realizza una doppietta. Il 17 settembre esordisce da titolare in UEFA Champions League, disputando l’intera partita persa 3-0 contro l’Ajax. Il 2 ottobre realizza il primo gol nella massima competizione europea, senza però evitare la sconfitta interna contro il Chelsea. In seguito alla sospensione del calcio francese a causa del COVID-19, conclude la stagione con 18 reti in 38 partite totale

Il 31 luglio 2020 viene ufficializzato il suo trasferimento a titolo definitivo al Napoli. Il costo del cartellino, stimato intorno ai 70 milioni complessivi, ne fa l’acquisto più oneroso nella storia del club campano. Debutta in Serie A il 20 settembre seguente, nel successo esterno contro il Parma per 2-0, subentrando al 61º minuto di gioco. Il 17 ottobre realizza la sua prima rete nella vittoria per 4-1 contro l’Atalanta mentre l’8 novembre realizza il gol della vittoria per 0-1 contro il Bologna.

Nella stagione successiva parte siglando due reti nelle prime due giornate di campionato, rispettivamente contro Verona e Monza, contribuendo così alla vittoria degli azzurri in entrambi i match. Il 12 ottobre realizza il suo primo gol in Champions League con i partenopei, mettendo a segno la rete del definitivo 4-2 nella vittoria casalinga contro l’Ajax. Il 23 ottobre seguente sigla il gol decisivo nel match esterno sul campo della Roma, valido per l’11ª giornata di Serie A e terminato 1-0 a favore degli azzurri. Sei giorni dopo, in occasione della sfida interna con il Sassuolo, terminata 4-0 in favore del Napoli, è autore della sua prima tripletta in maglia azzurra. Nel successivo turno di campionato decide con un gol e un assist per il compagno Eljif Elmas lo scontro al vertice in casa dell’Atalanta, terminato 2-1 per i partenopei; grazie a quest’ultima rete diventa inoltre il calciatore nigeriano più prolifico nella storia della Serie A. Il 13 gennaio 2023 contribuisce, con una doppietta e un assist per il compagno Khvicha Kvaratskhelia, alla vittoria casalinga per 5-1 contro la Juventus, valida per la 18ª giornata di campionato.Grazie anche ai successivi due gol contro Salernitana e Roma, viene nominato miglior calciatore del mese di gennaio dalla Lega Serie A; la rete contro i giallorossi viene inoltre premiata come miglior gol del mese. Il 5 febbraio sigla un’altra doppietta, stavolta sul campo dello Spezia, nel match valido per la 21ª giornata di campionato e terminato 3-0 per i partenopei. La settimana seguente va ancora una volta a segno nella vittoria per 3-0 sulla Cremonese; nell’occasione, avendo fatto centro per la sesta partita di campionato consecutiva, eguaglia il primato originariamente stabilito da Gonzalo Higuaín nel 2016. Tale record viene superato cinque giorni dopo, con la rete del definitivo 2-0 sul campo del Sassuolo. Grazie alle sue prestazioni, viene premiato dall’AIC come miglior calciatore di Serie A del mese di febbraio. Il successivo 15 marzo realizza la sua prima doppietta in Champions League nel successo casalingo per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte, valido per il ritorno degli ottavi di finale. Il 4 maggio 2023 è autore della rete che consente al Napoli di pareggiare in casa dell’Udinese (1-1) e, contestualmente, vincere il campionato con cinque giornate di anticipo, a distanza di 33 anni dal precedente; per il nigeriano è anche il primo titolo nazionale in carriera.

KHIVCHA KVARATSKHELIA:

Nato a Tbilisi, 12 febbraio 2001) è un calciatore georgiano, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana.

Considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano,[nell’estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.È stato inoltre premiato per tre volte consecutive come calciatore georgiano dell’anno (2020, 2021, 2022).

Dopo aver vinto una Coppa di Russia con il Lokomotiv Mosca nel 2019, nella stagione 2022-2023 si è laureato Campione d’Italia con il Napoli.

Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi, esordisce in prima squadra il 29 settembre 2017, nell’incontro di Erovnuli Liga pareggiato 1-1 contro il K’olkheti-1913 Poti. L’11 novembre successivo trova il primo gol da professionista con la maglia della Dinamo, siglando la rete del definitivo 1-0 contro la Shukura Kobuleti.

Nel marzo 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Rustavi. L’esperienza col nuovo club dura appena una stagione, durante la quale mette a segno 3 gol in 18 presenze.

Il 15 febbraio 2019 si trasferisce al Lokomotiv Mosca in prestito fino al termine del campionato. Con i moscoviti colleziona in totale 10 presenze, segnando anche una rete in Prem’er-Liga, nella vittoria interna per 4-0 contro il Rubin. Il 22 maggio il Lokomotiv vince la Coppa di Russia, superando in finale l’Ural; nell’occasione Kvaratskhelia subentra durante i minuti finali della partita, conquistando così il suo primo trofeo in carriera. Il 1º luglio il club annuncia di non voler riscattare il giocatore, nonostante il disappunto dell’allenatore Sermin

Il giocatore resta comunque in Russia, firmando il 6 luglio un contratto quinquennale con il Rubin Kazan. Debutta il 15 luglio seguente, proprio contro il Lokomotiv, trovando anche la rete del definitivo 1-1, la prima con la nuova maglia. Conclude il campionato 2019-2020 con 3 gol in 27 presenze, venendo infine nominato come miglior giovane della competizione. Nella stagione successiva migliora il suo score, siglando 4 reti in 23 presenze, e attirando su di sé le attenzioni dei grandi club europei. Nel dicembre 2020 viene eletto calciatore georgiano dell’ anno. Il 26 maggio 2021 viene nominato, per la seconda stagione consecutiva, miglior giovane del campionato russo. Il 5 agosto seguente fa il suo debutto nelle competizioni europee, in occasione della trasferta contro i polacchi del Rakow Częstochowa, valida per l’andata del terzo turno di qualificazione alla Conference League 2021-2022. Il 29 dicembre viene eletto nuovamente calciatore georgiano dell’anno.

Il 24 marzo 2022 rescinde il proprio contratto con il Rubin a causa di critiche e minacce indirizzate a lui e alla famiglia, dovute alla sua permanenza in Russia dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Kvaratskhelia decide quindi di tornare in patria e accasarsi alla Dinamo Batumi firmando un contratto di due anni. Debutta il 2 aprile seguente, nel match vinto per 1-0 contro il Telavi. Il 18 aprile mette a segno i suoi primi due gol con la nuova maglia, nella vittoria per 5-2 contro il Gagra. Conclude la sua breve esperienza con il club georgiano collezionando 11 presenze totali e 8 reti, che gli valgono la nomina di miglior giocatore della prima parte di Erovnuli Liga 2022.

Il 1º luglio 2022 viene annunciato il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli. Sceglie di indossare la maglia numero 77.

Esordisce con i partenopei il 15 agosto seguente, in occasione della prima giornata di Serie A, contribuendo con un gol e un assist alla vittoria per 5-2 sul campo del Verona; diventa così il terzo giocatore georgiano a segnare almeno un gol nella massima serie italiana, dopo Kakha Kaladze e Levan Mch’edlidze. Il 21 agosto, invece, l’ala è protagonista nella vittoria casalinga per 4-0 contro il Monza, valida per la seconda giornata di campionato, in cui realizza la sua prima doppietta in maglia azzurra. Grazie a queste prestazioni viene premiato come miglior calciatore del mese di agosto sia dalla Lega Serie A sia dall’AIC. Esordisce in UEFA Champions League nella partita vinta per 4-1 del Napoli contro il Liverpool nella fase a gironi: nell’occasione serve un assist per il gol di Giovanni Simeone. Il 5 ottobre, invece, realizza la sua prima rete nella massima competizione europea, contribuendo anche con un assist per il compagno Giovanni Di Lorenzo alla vittoria per 6-1 in casa dell’Ajax. Il successivo 26 dicembre vince, per il terzo anno consecutivo, il premio di calciatore georgiano dell’anno. Nominato miglior calciatore del mese di febbraio e del mese di marzo dalla Lega Serie A, diviene il primo ad aggiudicarsi il riconoscimento per tre volte in una stagione. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica ufficialmente il primo Scudetto della sua carriera, nonché il terzo nella storia del Napoli

HIRVING LOZANO:

Hirving Rodrigo Lozano Bahena (Città del Messico, 30 luglio1995) è un calciatore messicano, attaccante del Napoli e della nazionale messicana.

Cresciuto nelle giovanili del Pachuca, il 9 febbraio 2014, a 19 anni, esordisce con la maglia del club biancoblù nella massima serie messicana, sostituendo all’83’ Jürgen Damm nel match contro l’América e mettendo a segno la rete decisiva per la vittoria dei suoi (0-1). In quattro stagioni disputate in patria totalizza 43 gol in 149 presenze ufficiali, vincendo il campionato di Clausura 2016 e la CONCACAF Champions League 2016-2017.

Il 19 giugno 2017 passa a titolo definitivo al PSV per 8 milioni di euro, firmando un accordo quinquennale. Fa il suo debutto con la nuova maglia il 27 luglio seguente, nella sconfitta casalinga per 0-1 contro i croati dell’Osijek, valida per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Il successivo 12 agosto gioca invece la sua prima partita in Eredivisie, contro l’AZ Alkmaar in casa, vincendo per 3-2 e mettendo anche a segno il suo primo gol con il club biancorosso Durante la stagione 2017-2018 realizza 19 reti in 34 presenze, contribuendo in maniera decisiva al trionfo finale del PSV in campionato. Nell’annata seguente conferma il suo ottimo rendimento, realizzando 22 gol in 40 partite disputate.

Il 23 e 30 luglio 2019 gioca da titolare nei due match di qualificazione alla Champions League 2019-2020 contro il Basilea: la prima partita vinta per 3-2 dal PSV in casa, la seconda persa per 2-1 in trasferta, con la conseguente eliminazione degli olandesi dalla competizione. A causa di questa fatale sconfitta, e della volontà del messicano di giocare la Champions League, Lozano entra in contrasto sia con il club biancorosso sia con l’allenatore Mark van Bommel, richiedendo successivamente la cessione. L’11 agosto seguente, nonostante la crisi tra società e calciatore per via della richiesta di trasferimento, Lozano gioca da titolare il match casalingo contro l’ADO Den Haag, uscendo al 50º minuto a causa di un piccolo infortunio al piede; la partita finirà 3-1 a favore dei biancorossi. Questa risulta essere, così, la sua ultima presenza con il club olandese.

Il 23 agosto 2019 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli: il costo del trasferimento è pari a 38 milioni di euro più alcuni bonus. Il 31 agosto seguente fa il suo esordio in Serie A nel match esterno contro la Juventus, sostituendo Lorenzo Insigne all’inizio del secondo tempo. Il club torinese, in quel momento, conduce la partita per due reti a zero, ma, dopo una ventina di minuti (e il parziale di 3-1), Lozano in contropiede infila la porta bianconera, portando il match sul momentaneo 3-2 e diventando così il primo calciatore di nazionalità messicana a segnare un gol nel campionato italiano; la partita si concluderà poi con un rocambolesco 4-3 in favore della Vecchia Signora. Il 17 settembre debutta in Champions League con la maglia azzurra nel primo match del girone contro il Liverpool, vinto per 2-0 dai partenopei.]A seguito di prestazioni negative e dell’esonero di Carlo Ancelotti, con il conseguente arrivo di Gennaro Gattuso, il suo spazio in campo diminuisce Alla ripresa del campionato, dopo la sospensione dovuta alla pandemia di COVID-19, vince la Coppa Italia (pur non giocando né il ritorno della semifinale contro l’Inter né la finale contro la Juventus)[e torna in campo nel successo per 0-2 contro il Verona, mettendo a segno la seconda rete dei partenopei. Realizza poi, sempre da subentrato, il gol decisivo nel blitz esterno a Marassi contro il Genoa (1-2).

Nella seconda stagione al Napoli, complice la partenza di José Callejón,[trova subito spazio, realizzando la sua prima doppietta in Serie A nella vittoria casalinga per 6-0 sul Genoa, alla seconda giornata. Si ripete poi, con un’altra doppietta, il 17 ottobre 2020, nella vittoria per 4-1 contro l’Atalanta. Successivamente va a segno anche in altre occasioni, risultando spesso decisivo con dribbling e ottime giocate. Il 24 gennaio 2021 segna contro il Verona al Bentegodi, realizzando il terzo gol più veloce nella storia della Serie A, nonché il gol più veloce mai realizzato da un calciatore del club partenopeo, a 8 secondi e 95 centesimi dal fischio d’inizio; tuttavia, la rete di Lozano non basta a far vincere gli azzurri, che vengono rimontati e perdono il match per 3-1. Termina la stagione (condizionata anche da un infortunio che ne limita l’impiego tra febbraio e marzo) con 15 gol, di cui 11 in campionato, non riuscendo però a raggiungere né la finale di Coppa Italia, dove i partenopei vengono eliminati in semifinale dall’Atalanta (nonostante la rete del messicano), né il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions League.

Confermatosi tra i titolari del Napoli nell’annata 2021-2022, dopo un avvio di stagione un po’ stentato, il 17 gennaio 2022 decide con una doppietta il match esterno sul campo del Bologna, valido per la 22ª giornata di Serie A e terminato 2-0 a favore degli azzurri. Chiude la sua terza stagione tra le fila dei partenopei con 6 gol in 37 presenze complessive.

Realizza la sua prima rete della stagione 2022-2023 il 9 ottobre, in occasione della vittoria esterna per 4-1 contro la Cremonese, valida per la nona giornata di Serie A. Si ripete nelle due partite successive, contro l’Ajax in Champions League e contro il Bologna in campionato, contribuendo così alla vittoria degli azzurri in entrambi i match. Risulta poi decisivo nella gara casalinga contro l’Empoli dell’8 novembre, valida per la 14ª giornata di Serie A, realizzando un calcio di rigore e fornendo un assist al compagno Piotr Zieliński per la rete del definitivo 2-0. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica lo scudetto, il terzo della storia del club partenopeo.

MATTEO POLITANO:

Matteo Politano (Roma, 3 agosto 1993) è un calciatore italiano, attaccante o centrocampista del Napoli e della nazionale italiana.

Matteo Politano è cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Selva Candida e poi acquistato dalla Roma, con cui nella stagione 2009-2010 ha vinto un Campionato Allievi.

Nella stagione 2012-2013 è stato ceduto in prestito al Perugia con cui ha segnato 8 gol in 28 presenze nel campionato di Lega Pro Prima Divisione e 2 partite nei play-off per la promozione in Serie B. Il 1º luglio 2013 passa in comproprietà al Pescara. Segna il suo primo gol in carriera in Serie B il 30 settembre 2013, nella partita pareggiata per 1-1 sul campo del Cesena. Conclude la sua prima stagione con i biancoazzurri totalizzando 31 presenze e 6 reti.

Il 25 giugno 2015, data ultima per la scadenza delle comproprietà, la Roma si aggiudica il giocatore alle buste.[11]

Il 2 luglio 2015 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo per circa 3,5 milioni di euro. Debutta in Serie A il 23 agosto 2015, a 22 anni, nel corso della partita vinta 2-1 dai neroverdi contro il Napoli. Realizza il suo primo gol in Serie A il 20 settembre 2015, in Roma-Sassuolo (2-2), prooprio contro la squadra che detiene il suo cartellino, oltre ad avere fornito l’assist per l’altro gol dei neroverdi a Grégoire Defrel. Il 20 marzo 2016 segna il suo secondo gol in campionato contro l’Udinese (1-1). Si ripete l’8 maggio condannando il Frosinone alla Serie B, siglando il suo terzo gol in campionato. All’ultima giornata sigla una doppietta nel 3-1 ai danni dell’Inter, consentendo al club neroverde di andare per la prima volta nella sua storia in Europa League. Dopo 5 reti in 28 partite, il 20 maggio viene riscattato dal Sassuolo che così diventa titolare del suo cartellino.

Il 28 luglio 2016 esordisce inoltre in Europa League, nel terzo turno preliminare a Lucerna, subentrando a Nicola Sansone. Realizza il suo primo gol in ambito continentale il 18 agosto 2016 siglando il provvisorio 2-0 nel match casalingo contro la Stella Rossa valido per l’andata del play-off di Europa League.

Nella stagione 2017-2018 si rivela molto determinante per la salvezza dei neroverdi realizzando 10 gol e 4 assist in stagione. Tra i gol va segnalato quello del 6 maggio 2018 che consente ai neroverdi di battere 1-0 la Sampdoria e di conquistare matematicamente la permanenza in Serie A.

Il 30 giugno 2018 viene ufficializzato il suo passaggio all’Inter in prestito con diritto di riscatto Esordisce in maglia nerazzurra il 19 agosto 2018 in occasione della trasferta sul campo del Sassuolo, mentre un mese più tardi fa il suo esordio in Champions League nella vittoria interna per 2-1 contro il Tottenham. Il 29 settembre 2018 sigla la sua prima rete in maglia nerazzurra nella vittoria casalinga contro il Cagliari. Nel corso della stagione si guadagna un posto da titolare, e il 21 febbraio 2019 trova la sua prima rete in Europa League nella sfida di ritorno contro il Rapid. Mette insieme 48 presenze e 6 gol in tutto nella sua prima stagione in nerazzurro.

Il 19 giugno 2019 viene quindi riscattato ufficialmente dal club nerazzurro. Sotto la gestione del nuovo allenatore Conte, trova meno spazio rispetto all’annata precedente con Spalletti, complice anche un infortunio rimediato contro il Borussia Dortmund che lo ha tenuto fuori per un mese.

Il 28 gennaio 2020 si trasferisce al Napoli in prestito biennale (2,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto (19 milioni di euro più 2 milioni di bonus). Esordisce con i partenopei il 3 febbraio, in occasione del successo per 4-2 in casa della Sampdoria. Il successivo 17 giugno disputa da subentrato la finale di Coppa Italia contro la Juventus, vinta 4-2 dopo i tiri di rigore: nell’occasione, realizza il rigore del 2-0. Il primo gol in campionato con la maglia del Napoli lo trova il 19 luglio 2020 contro l’Udinese, segnando il gol del decisivo 2-1 in favore dei partenopei al 5′ di recupero. La stagione successiva si rivela positiva per Politano, che marca il suo record personale di segnature, con 11 gol complessivi di cui 9 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Europa League. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, aprendo le marcature su calcio di rigore nella vittoria per 3-0 ad Ibrox contro il Rangers. L’8 gennaio sbaglia il suo primo rigore in Serie A dal marzo 2018, quando ancora militava nel Sassuolo, tuttavia risultato ininfluente per il Napoli, che batte la Sampdoria per 2-0. Il 17 febbraio 2023, in occasione dell’incontro tra Sassuolo e Napoli, valido per la 23ª giornata di campionato e terminato 0-2 per i partenopei, festeggia la 135ª presenza nel Napoli che gli permette di entrare nella top 100 delle presenze azzurre all time, superando Bagni e agganciando Zola. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera.

GIACOMO RASPADORI:

Giacomo Raspadori (Bentivoglio, 18 febbraio 2000) è un calciatore italiano, attaccante del Napoli, in prestito dal Sassuolo, e della nazionale italiana, con la quale ha vinto il campionato europeo nel 2021.

Inizia la sua esperienza calcistica assieme al fratello Enrico nel SCD Progresso Calcio 1919 di Castel Maggiore, una storica società bolognese che negli anni ha formato alcuni giocatori professionisti come Stefano Chiodi, Franco Cresci e Massimo Loviso.

Nel 2009 viene notato dagli osservatori del Sassuolo durante il torneo giovanile Umberto Tassi, una delle più importanti manifestazioni della regione. Dopo aver superato un provino da sotto età, viene tesserato dalla squadra emiliana, facendo, sempre assieme al fratello, tutta la trafila delle giovanili. Mette subito in mostra le sue qualità nelle varie categorie, venendo spesso impiegato in quelle superiori rispetto alla sua età. A 14 anni rifiuta offerte provenienti da club importanti come Inter, Milan e Roma.

Nella stagione 2017-2018 entra nella formazione Primavera, dove colleziona 9 gol e 6 assist in 27 presenze, tanto da conquistare la fiducia di Giuseppe Iachini, che lo convoca in prima squadra per la sfida di Serie A contro il Chievo del 4 marzo 2018. La giornata verrà poi rinviata per l’improvvisa morte, avvenuta nella notte precedente, del capitano della Fiorentina Davide Astori.

Dopo un’ottima annata con la formazione Primavera (15 reti in 26 incontri), il 26 maggio 2019, a 19 anni, il tecnico Roberto De Zerbi lo fa debuttare tra i professionisti, e in Serie A, in occasione dell’ultima giornata di campionato, nel match perso per 3-1 contro l’Atalanta a Reggio Emilia.

Nella stagione 2019-2020 viene inserito stabilmente in prima squadra, esordendo già il 25 agosto alla prima giornata di campionato contro il Torino.L’11 luglio 2020 gioca, invece, la sua prima partita da titolare contro la Lazio; in tale occasione realizza anche il suo primo gol in carriera, permettendo al Sassuolo di vincere la gara per 1-2. Va ancora a segno, poi, il 29 luglio, nel successo per 5-0 contro il Genoa, una manciata di secondi dopo aver rilevato Filip Đuričić. Termina così la sua prima effettiva stagione in massima serie coi neroverdi, con un bottino di 2 reti in 11 presenze.

Nella stagione successiva Raspadori trova molto più spazio, soprattutto come alternativa a Francesco Caputo nel ruolo di centravanti. Il 3 aprile 2021, nella partita casalinga contro la Roma, indossa per la prima volta la fascia di capitano, segnando, nella stessa gara, la rete del 2-2 finale. Il successivo 21 aprile, subentrando dalla panchina, realizza la sua prima doppietta in carriera, ribaltando il risultato nella gara vinta 2-1 in trasferta contro il Milan a San Siro. Conclude l’annata con 27 presenze e 6 gol in campionato.

Nella stagione 2021-2022, con il nuovo allenatore Alessio Dionisi, gioca titolare nel tridente offensivo al fianco di Domenico Berardi e Gianluca Scamacca, realizzando 10 gol in 38 presenze complessive.

Il 20 agosto 2022 viene ceduto al Napoli in prestito oneroso per 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Sceglie di indossare la maglia numero 81. Debutta con i partenopei il 28 agosto seguente, subentrando a Piotr Zieliński nell’ultima mezz’ora della gara esterna contro la Fiorentina (0-0), valida per la terza giornata di Serie A. Realizza la sua prima rete con il Napoli il 10 settembre, consentendo agli azzurri di vincere l’incontro casalingo di campionato contro lo Spezia (1-0). Si ripete quattro giorni dopo, quando, al suo esordio nelle coppe europee, realizza un gol nella gara di Champions League vinta per 3-0 contro i Rangers all’Ibrox Stadium. Il 4 ottobre segna la sua prima doppietta in Champions League nella partita vinta per 6-1 in trasferta contro l’Ajax Il 23 aprile 2023 decide con una rete al 93′ la sfida sul campo della Juventus (0-1), valida per la 31ª giornata di campionato. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera, il terzo della storia per il club partenopeo.

GIOVANNI SIMEONE:

Giovanni Pablo Simeone Baldini (Buenos Aires, 5 luglio 1995) è un calciatore argentino, attaccante del Napoli, in prestito dal Verona, e della nazionale argentina.

Si mette in evidenza nel settore giovanile del River Plate, approdando in prima squadra. A 20 anni, nonostante l’interesse dei club italiani, si trasferisce al Banfield segnando 12 gol in campionato.

Nell’estate 2016 arriva in Europa, venendo acquistato dal Genoa[ per 3 milioni. Esordisce in Serie A il 18 settembre, nella partita che vede i liguri sconfitti per 2-0 dal Sassuolo Una settimana più tardi, realizza il suo primo gol portando i rossoblu in vantaggio sul Pescara (la gara termina 1-1). Il 27 novembre è protagonista della vittoria contro la Juventus, in cui segna una doppietta nel 3-1 finale. Quattro giorni dopo, va in gol per la prima volta in Coppa Italia sbloccando il punteggio nella sfida col Perugia (vinta 4-3 dalla sua squadra).

Il giovane argentino si impone tra le rivelazioni del campionato, contribuendo alla salvezza del Grifone, nonostante un calo di rendimento nel girone di ritorno.

Nell’agosto 2017 è acquistato dalla Fiorentina per 18 milioni di euro . La prima stagione in maglia viola è molto positiva con un bottino di 14 gol e con l’apice della sua prima tripletta nel campionato italiano, il 29 aprile 2018 al Franchi, che permette ai gigliati di battere per 3-0 il Napoli: il risultato costa, di fatto, ai partenopei la possibile conquista dello scudetto .Nella seconda annata, al contrario, offre un rendimento negativo che lo porta a realizzare solo 6 gol in campionato, con la Fiorentina che otterrà la salvezza solo all’ultima giornata; in Coppa Italia si segnala per la doppietta nella goleada 7-1 inflitta alla Roma a Firenze.

Il 30 agosto 2019 Simeone si trasferisce al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il 1º settembre esordisce con la maglia dei sardi nella partita persa in casa contro l’Inter (1-2). Il 15 settembre, in casa del Parma, segna il suo primo gol nella gara vinta per 3-1 dai sardi. Dopo una prima parte di stagione altalenante, al rientro dal lockdown va a segno per 4 gare consecutive, andando per la terza volta in doppia cifra per un totale di 12 reti complessive.

L’anno successivo inizia bene per lui (che segna pure una doppietta nel successo per 2-3 contro il Torino), per poi calare alla distanza, terminando la stagione con 6 gol segnati.

Dopo aver giocato pochi minuti per il Cagliari nella partita con lo Spezia, il 26 agosto 2021 viene ceduto al Verona con la formula del prestito oneroso da circa 1 milione di euro e il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il 13 settembre, gioca da titolare la partita in casa del Bologna. Il successivo 25 settembre trova il primo gol, aprendo le marcature nella partita in casa del Genoa. Il 24 ottobre realizza la sua prima quaterna della carriera, segnando i 4 gol del Verona nella sfida casalinga vinta per 4-1 contro la Lazio; conferma il buon avvio di stagione, anche realizzando la doppietta decisiva nel successo casalingo 2-1 sulla Juventus. Chiude la sua prima stagione a Verona con 17 reti segnate e 6 assist forniti in 35 presenze, risultando essere il secondo giocatore ad aver realizzato più di 15 gol in una stagione di Serie A con gli Scaligeri dopo Luca Toni. Il 13 giugno 2022 il Verona trova un accordo con il Cagliari, proprietaria del cartellino dell’argentino, che viene quindi riscattato a tutti gli effetti per 10,5 milioni di euro.

Il 18 agosto 2022 viene ufficializzato il suo passaggio al Napoli in prestito per 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Sceglie di indossare la maglia numero 18. Debutta con i partenopei il 28 agosto seguente, in occasione del pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina, sua ex squadra, subentrando a Victor Osimhen nell’ultimo quarto d’ora del match. Il 7 settembre fa il suo debutto anche in Champions League, nuovamente subentrando ad Osimhen, e dopo pochi minuti sigla anche il suo primo gol nella competizione e con la maglia azzurra, contribuendo alla vittoria per 4-1 dei partenopei sul Liverpool. Il 18 settembre decide il match vinto a San Siro contro il Milan, segnando il gol del definitivo 1-2, il primo in Serie A con il Napoli. Il 26 ottobre segna la sua prima doppietta con i partenopei, nonché la prima in Champions League, nel successo casalingo sui Rangers per 3-0, diventando così anche il secondo giocatore argentino, dopo suo padre, a realizzare quattro gol nelle prime quattro presenze nella massima competizione europea. Il 17 gennaio 2023, al debutto in Coppa Italia con i partenopei, segna la rete del momentaneo vantaggio nel match casalingo contro la Cremonese, valido per gli ottavi di finale e terminato con l’eliminazione degli azzurri ai calci di rigore, dopo che sia i tempi regolamentari che quelli supplementari si sono chiusi col risultato di 2-2. Il 29 gennaio seguente sigla il gol decisivo nella vittoria casalinga contro la Roma (2-1), valida per la 20ª giornata di campionato. Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio (1-1) del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera, il terzo della storia per il club partenopeo.[

ALESSIO ZERBIN:

Alessio Zerbin (Novara, 3 marzo 1999) è un calciatore italiano, attaccante del Napoli e della nazionale italiana.

nizia a giocare a calcio nell’oratorio di Santa Rita a Novara, formandosi poi nel settore giovanile dell’Inter, dove rimane per sei anni, dal 2007 al 2013. Dopo una breve parentesi nelle giovanili del Novara, nel settembre 2014 firma per il Suno, squadra con cui debutta in Prima Categoria il 16 febbraio 2015, nella vittoria casalinga per 2-1 contro l’Arona.

Il 31 gennaio 2017 viene acquistato a titolo definitivo, per 85.000 euro, dal Napoli, che lo aggrega alla formazione Primavera. Nella stagione 2017-2018 continua a giocare con la Primavera azzurra, raccogliendo in totale 35 presenze e segnando 13 gol.

Il 18 luglio 2018 viene ceduto in prestito alla Viterbese, in Serie C. Chiude la sua stagione con i gialloblu vincendo la Coppa Italia Serie C e collezionando 29 presenze totali, condite da due gol, di cui uno in Coppa Italia contro l’Ascoli.

La stagione successiva viene girato in prestito al Cesena, con cui colleziona 23 presenze e due reti, entrambe segnate il 16 febbraio 2020, nella vittoria esterna per 4-1 contro l’Imolese.

Il 17 settembre 2020 viene ceduto, nuovamente in prestito, alla Pro Vercelli. Con i piemontesi raccoglie in totale 36 presenze e 5 gol, contribuendo al quarto posto finale in campionato con conseguente accesso ai play-off, dove la squadra si ferma al primo turno della fase nazionale, eliminata dal Südtirol.

Il 28 luglio 2021 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito al Frosinone. Debutta in Serie B il 20 agosto seguente, nel match casalingo contro il Parma, durante il quale mette a segno anche il primo gol con la nuova maglia. Durante la stagione viene eletto per due volte calciatore del mese (dicembre e gennaio) dall’AIC. Termina la sua esperienza con i Ciociari collezionando 32 presenze totali e 9 gol.

Una volta tornato al Napoli, debutta in Serie A con la maglia azzurra il 15 agosto 2022, in occasione del match contro il Verona, valido per la prima giornata di campionato e vinto 5-2 dai partenopei] Il 7 settembre seguente, invece, fa il suo esordio in Champions League nella partita casalinga vinta per 4-1 contro il Liverpool, subentrando nel secondo tempo a Khvicha Kvaratskhelia Il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati