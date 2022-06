La SSC Napoli sotto il mirino della Elliott

Ormai è fatta! La Elliott Management Corporation e la RedBird Capital Partners hanno firmato l’accordo per l’acquisto del AC Milan.

Il club rossonero quindi passa dalla dirigenza della Elliott a quella della RedBird Capital Partners per la cifra di 1,23 miliardi di euro, con l’accordo tra le parti, in cui la Elliott mantenga una piccola partecipazione finanziaria così come i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

Ma la Elliott Management Corporation, una delle società di gestione investimenti più importanti al mondo, non si può di certo mettere in un angolo.

Infatti l’indiscrezione arrivata nell’ultima ora dal portale Napoli Calcio e Mercato è che la Elliott sta valutando nuovi fondi di investimenti sul mercato italiano. Un mercato che offre poche opportunità, nella Serie A, anche se il club sul quale Paul Singer ( fondatore della Elliott) ha messo gli occhi sembrerebbe essere il Napoli di Aurelio de Laurentiis.

L’indiscrezione di poche ore fa vedeva come protagonista proprio il patron del Napoli, il quale sembrerebbe abbia chiesto 2 miliardi di euro per la vendita dei due club e della casa cinematografica.

Che alla Elliott sia arrivata la voce della vendita della SSC Napoli?

Da come è possibile legge su Napoli Calcio e Mercato la Elliott potrebbe essere l’acquirente perfetto in quanto, dalla vendita della AC Milan, ha ricavato 1,2 miliardi di euro, quando per acquistare il club rossonero nel 2018 spese solo 700 milioni di euro.

Lo scopo principale della Elliott, a differenza degli investitori degli altri club, è una vera e propria politica di investimento di acquisti e cessioni a medio termine. Cosa significa? Significa che lo scopo della Elliott è quello di rilevare i club rivendendoli a prezzi maggiorati riuscendo a trarne ricavo.

Per il momento non ci sono stati contatti tra la Elliott e il Presidente Aurelio de Laurentiis in quanto, poiché la politica della Elliott è medio termine ( massimo 4-5 anni ) per il momento non si collimerebbe con le volontà del patron azzurro, stando alle voci di Wall Street.

Inoltre è doveroso sottolineare che DeLa ha espresso più volte il rifiuto nel voler cedere le proprietà del Napoli, del Bari e della Filmauro.

E’ possibile quindi che il desiderio di Singer di ‘mettere le mani’ sul Napoli non avverrà mai.

Di certo questa è una notizia che Per Sempre Napoli continuerà a seguire per confermare o confutare la veridicità.

