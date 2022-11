La Spagna umilia Navas, Ora chi lo vuole?

La Spagna umilia il Costa Rica, vincendo ben 7-0 alla sua partita d’esordio al Mondiale del 2022. Nessuna pietà per l’estremo difensore Keylor Navas, non impeccabile in occasione dei gol presi dalla sua Nazionale, letteralmente travolta dalla selezione di Luis Enrique sul piano del ritmo. La Roja gioca sul velluto e fa un sol boccone degli avversari, andando a segno prima con Dani Olmo, poi con Marco Asensio, Ferran Torres (doppietta), Gavi, Carlos Soler e, infine, Alvaro Morata. Tanti i commenti sui social network: si va dagli sfoghi dei tifosi costaricani (immaginavano sì una possibile sconfitta, ma non certo con un passivo così pesante ed umiliante) a quelli in arrivo dall’Italia.

C’è spazio, infatti, anche per le critiche di alcuni tifosi del Napoli, memori di quando proprio Navas, solo qualche mese fa, è stato vicino a vestire la maglia azzurra, salvo rifiutare di liberarsi dal Paris Saint-Germain in “saldo” (il giocatore non voleva rinunciare a nulla del suo stipendio e pretendeva una corposa buonuscita dal club francese, n.d.r.).

In tanti, ad inizio stagione, ne invocavano l’acquisto, convinti che Alex Meret non fosse “abbastanza”. Il portiere italiano, però, rimasto alla base contro ogni previsione, ha dimostrato di essere affidabile e di poter migliorare. In molti, oggi, vedendo Navas cadere sotto i colpi di Torres e compagni, si dicono ancor più felici della permanenza di Meret in Campania.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati