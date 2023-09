“La sostituzione di Kim con Juan Jesus è un’arma di distrazione di massa…” Questo il pensiero di Raffaele Auriemma

Con un post sui propri account social, il giornalista Raffaele Auremma ha commentato il primo ko in campionato del Napoli:

“Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo di Napoli Lazio? Niente di così misterioso o scandaloso, nulla di cui non si sospettasse già: è finita la benzina. Qualcuno dirà: così presto? Eh sì, così presto perché Garcia ha spiegato che la preparazione è stata studiata per permettere al Napoli di durare fino a maggio. E per avere così tanta autonomia non è immaginabile che il 2 settembre una squadra abbia nelle gambe il serbatoio già pieno. Detto questo, non si può negare che la squadra giochi in maniera diversa rispetto al Napoli di Spalletti, con Lobotka non più al volante della squadra (tocca molti più palloni Anguissa) ed una verticalizzazione esagerata che trova troppe volte Osimhen spalle alla porta, se non addirittura a spizzare palle chissà per chi.

E poi, la sostituzione di Kim con Juan Jesus è un’arma di distrazione di massa: magari fosse questo il problema, basterebbe sostituire il brasiliano per rivedere il miglior Napoli. Purtroppo non è così. Spero di sbagliarmi, ma in troppi calciatori non vedo più il fuoco che sprigionavano un anno fa. Sarà perché sono appagati dallo scudetto? Sarà perché non hanno trovato ancora l’alchimia con il nuovo allenatore?

A proposito di Garcia, ho due osservazioni da sottoporgli. 1) Per quanto mi riguarda, uno come Kvaratskhelia lo faccio morire in campo e non lo cambio mai: perché lo ha tirato fuori al 66’, quando il Napoli perdeva 1-2? E poi, se una squadra ‘quando sa di non poter vincere, deve evitare di perdere’, perché ha chiuso il match con Lindstrom-Simeone-Osimhen-Raspadori? In queste due settimane di stop al campionato toccherà a Garcia trovare la soluzione per rimettere in campo alla ripresa il miglior Napoli, così da spegnere sul nascere i dubbi che già inseguono il team campione d’Italia“.

