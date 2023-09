La sosta per le Nazionali può arrivare in soccorso di Garcia

L’eco della conferenza stampa di Garcia, immediatamente dopo la sconfitta contro la Lazio, sembra essere figlia delle complessità affrontate nel tentativo di decodificare – vanamente – la trappola tattica tesagli da Sarri.

Cominciano ad arrivare da ogni parte le critiche nemmeno tanto velate, magari veicolate ad arte nell’etere partenopeo. Feroci, anche inopportune, che avranno fatto comprendere al tecnico francese l’impegno straordinario che dovrà mettere da oggi in poi per convincere tifosi e addetti ai lavori circa la bontà delle proprie idee.

Ingiuste specialmente le voci che De Laurentiis lo abbia scelto solo perché era l’unico disposto ad accettare un ingaggio al ribasso.

In pochi, invece, hanno apprezzato la lucidità del suo pensiero, interpretando l’analisi post-partita dell’allenatore come un goffo tentativo di escogitare sortite dialettiche. Sostanzialmente, Garcia ha evidenziato la necessità di un cambio di rotta radicale, per avere finalmente il Napoli che tutti si aspettano.

Consapevole che soltanto pretendendo lavoro intenso e applicazione maniacale, i suoi principi calcistici potranno attecchire nello spogliatoio. Bisognerà entrare nella testa dei giocatori, convincerli a spingersi oltre ogni limite, che per alcuni, con i biancocelesti, sono sembrati il confine stesso delle loro capacità.

Garcia e la sintesi del gioco

Insomma, il Comandante toscano è riuscito ad evidenziare i problemi dei Campioni d’Italia. Apparsi decisamente troppo lunghi.

La mancanza di un centrale dinamico e assai reattivo, in grado di annullare lo svantaggio con gli attaccanti attraverso un primo passo esplosivo, fondamentale per realizzare recuperi in extremis e lunghe diagonali di copertura, obbliga Garcia ad abbassare il baricentro. Permettendo alla squadra di tutelarsi meglio, attraverso un blocco difensivo posizionale, dove si esaltano Rrahmani e Juan Jesus. Implacabili nelle preventive e nell’assorbire i movimenti degli uomini affidati alla loro marcatura.

Però impone un atteggiamento maggiormente conservativo. Per cui la retroguardia non rompe mai l’allineamento, aggredendo ferocemente in avanti.

In questo contesto, per quanto Lobotka possa essere un metodista intelligente nelle letture, nel momento in cui esterni offensivi e centrocampisti azzurri scalano, è difficile trovare una sintesi tra transizione e palleggio. Perché il gioco a parete dello slovacco parte da lontano. Mentre Osimhen, assieme alla mezzala ed al terzino che stazionano sul lato palla si alzano molto, cercando di occupare lo spazio alle spalle degli avversari.

Rimane quindi un buco in fase di costruzione, che obbliga l’altra mezzala a scivolare in zona palla per tamponarlo. Collaborando, al contempo, con il pivote nella costruzione bassa.

