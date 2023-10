“La situazione si è fatta veramente delicata…Quasi tutti pensavano ed auspicavano un esonero immediato” Umberto Chiariello evidenzia la cattiva gestione di Adl

Umberto Chiariello giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha parlato della situazione che sta vivendo la squadra azzurra:

“La situazione si è fatta veramente delicata. Rispetto alla partita Napoli-Fiorentina, la situazione è ulteriormente peggiorata. La partita non aveva soddisfatto nessuno, la conferenza stampa non aveva soddisfatto nessuno, quasi tutti pensavano ed auspicavano ad un esonero immediato”. Ha evidenziato il noto giornalista sportivo.

Inoltre ha aggiunto: “Mi permisi di dire di non cacciarlo subito, Garcia avrebbe avuto tre partite per ribaltare la situazione: Verona, Berlino e Milan. Perché gli ho dato 15 giorni? Ho fatto un ragionamento. Chi c’è sul mercato che può prendere il suo posto in maniera utile? Ho fatto uno screening, non c’era nessuno, a meno che non si considerano nomi offensivi e improponibili per la normale intelligenza di chi ama il Napoli: Giampaolo, Gotti, Cioffi, Mazzarri, gente che ha smesso di allenare che ha avuto più esoneri che contratti. Poi Gallardo, Lopetegui e Tudor tra gli internazionali”.

