La Sintesi è un pregio. Giuntoli riflette

La sintesi è un dono. Un pregio per chi ci lavora. I professionisti della, Pedagogia, sanno che le Verità si racchiudono in pochi termini. Non 100 pagine di noia. Ne bastano 15.

Per questo, il successo è sempre lavoro di gruppo. C’è chi festeggia sul palco e chi invece, per carattere e per discrezione, preferisce le retrovie.

È il caso del direttore Cristiano Giuntoli. Voci sempre più insistenti e frasi più o meno velate, danno il direttore in orbita Juventus. Giuntoli per la “rinascita” bianconera. Rinascita o per meglio dire rifondazione.

Aldilà dei termini, dei soldi e dei pensieri, Giuntoli, ci pare, viva lo stesso tempo di Spalletti.

Cosa prevede il progetto Napoli del Futuro?

Che parametri di crescita ha l’azienda Napoli?

Come per Spalletti anche per Giuntoli, stanno passando treni probabilmente unici ed irripetibili. Il richiamo dei palcoscenici europei fa gola anche a chi ama la discrezione. È onestamente la meta di ogni professione ed ogni buon professionista. Il mai velato desiderio di raggiungere vette.

La Juventus potrebbe essere quella di Giuntoli. Piaccia o no, ci sono aziende che respirano ad altre quote.

Tutto è nelle mani del patron De Laurentiis.

Progetto più che soldi, ha detto Spalletti. Ritengo valga lo stesso per il direttore. Le cariche dirigenziali non hanno lo stesso appeal degli allenatori e la visuale di un progetto futuro e di ampio respiro, potrebbe convincere un dubbioso Cristiano.

I giochi sono già partiti. La stagione futura è già iniziata. Scopriremo poco a poco le idee e le scelte dei Napoletani campioni d’ Italia.

