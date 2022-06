La sfida del Napoli: superare la crisi, rimanendo competitivo

Il mercato, non solo quello del Napoli, stenta a decollare. Gli organici sono ricchi di esuberi. E ormai la necessità di tagliare il gli ingaggi, privilegiando gli aspetti economici dei club anziché le esigenze tecnico-tattiche degli allenatori, appare una certezza che intristisce più o meno trasversalmente tutte le tifoserie.

C’è ben poco da stare allegri, dunque, poiché gli indicatori che evidenziano il deficit irreversibile della Serie A sono talmente evidenti, che soltanto un cieco non riuscirebbe a vederli.

L’impatto del Covid ha contribuito ad aggravare la crisi strutturale del “sistema”, acuito dal crollo delle plusvalenze, associato all’aumento incontrollato del costo del lavoro.

Adl lungimirante precursore

Il nostro campionato si impoverisce, ogni stagione che passa, con una costanza veramente disarmante. Commercialmente parlando, è sempre scarsamente appetibile, se paragonato, ad esempio, alla Premier League o alla Bundesliga. Impossibile riuscire a mantenere il loro ritmo, senza compiere una radicale inversione di tendenza.

In soldoni, sposando la teoria della maggiore sostenibilità finanziaria. Una gestione virtuosa, che passa necessariamente per una drastica riduzione degli stipendi ai calciatori, visto e considerato quanto i presidenti siano stati incapaci finora di aumentare i ricavi.

Insomma, piuttosto che un proprietario avaro, nient’affatto intenzionato a gratificare la passione dei suoi tifosi, Aurelio De Laurentiis sembra aver compreso prima di ogni altro collega lo scenario apocalittico che si profila all’orizzonte dell’italico pallone.

Lungimirante come pochi, seppur poco adatto a veicolare pubblicamente le sue idee, supportandole con un’adeguata empatia comunicativa, il presidente del Napoli intende rimettere in equilibrio i conti degli azzurri, ridimensionando il monte stipendi.

Su questo fronte, i calciatori stentano a collaborare. I titolari di un contratto pluriennale si irrigidiscono. Ecco perché, quando è possibile, si preferisce mandarli in scadenza. Una precisa strategia, ai limiti del paradossale.

A chi è svincolato, ergo libero di firmare, viene chiesto di pazientare. Magari in attesa di cedere un esubero e fare spazio in rosa, nonché nel bilancio. Peccato che la più elementare legge di mercato preveda l’esatto contrario. Poiché un calciatore di buon livello, stufo di aspettare, nel frattempo potrebbe anche scegliere di accasarsi altrove.

I soldi delle tv

Qualcuno potrebbe obiettare che invece di mettere un tetto agli emolumenti elargiti, forse sarebbe stato meglio investire sulle infrastrutture. Oppure immaginare una equa distribuzione delle risorse generate dalle televisioni.

Ma dobbiamo accontentarci e resistere al tentativo di farci depredare da inglesi, tedeschi o spagnoli.

A proposito di diritti tv. Quello che veramente determina la profonda spaccatura che sussiste tra la Serie A rispetto alla Premier è il diverso trattamento riservato alla middle class, squadre di metà classifica o appena a ridosso della zona Uefa.

In Inghilterra, la sperequazione tra Top Club (o presunti tali…) e media/piccola borghesia calcistica non è accentuata come in Italia.

Sostanzialmente, i soldi generati dalle tv vengono ripartiti in modo da dividere la ricchezza in parti (quasi…) uguali: la prima della classe in Premier prende circa 178 milioni di euro. Ovvero, una volta e mezzo quanto viene garantito all’ultima (122 milioni).

Al contrario di ciò che accade alle nostre latitudini, dove chi sta idealmente in vetta alla piramide rastrella buona parte del “malloppo”: 72 milioni verso i 26 delle società che stazionano in coda.

La conseguenza pratica di questo sproposito, in cui qualcuno rastrella il triplo a paragone di altri, riflette la palese mancanza di uguaglianza competitività del campionato italiano.

Così non c’è partita. La logica di un contesto incline all’assistenzialismo derivante dai diritti televisivi ha indotto molti dirigenti a puntare esclusivamente su questo tipo di assegno collettivo. Senza sviluppare a dovere altre fonti di funzionamento.

E quindi vincono sempre gli stessi. Con buona pace del Napoli…

