La Serie A riporta tutti allo stesso livello…Ma l’ironia dei tifosi del Napoli e’ già Campione d’ Italia!

La Serie A da oggi pensa alla prossima stagione con il campionato 2022-2023 che va ufficialmente negli archivi con il Napoli campione d’Italia che ancora festeggia. Si volta pagina: oggi parte la nuova stagione calcistica 2023-24. L’account social della Serie A ha azzerato la classifica che, come di consueto, segue un ordine alfabetico. E così il Napoli, che ha dominato fino a qualche settimana fa, non è più al primo posto. Immediata l’ironia dei tifosi partenopei.

Ecco alcune battute: “In tanti si aspettavano il crollo degli azzurri a gennaio, ed invece è arrivato il primo luglio. Previsione sbagliata giusto di qualche mese, nulla di che”. E poi: “C’è poco da fare, gli espertoni ci prendono sempre. Sapevano che il Napoli avrebbe perso punti sulla lunga distanza”. Inoltre c’è chi punzecchia la Juventus: “Neanche in ordine alfabetico riesce a qualificarsi in Champions League, per loro è una vera e propria maledizione”.

