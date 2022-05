La Serie A riparte il 14 Agosto, le partite da sotto l’ombrellone! Il Mondiale incombe

Lunedi 21 Novembre inizio, Domenica, 18 Dicembre finale , queste le date di inizio e fine del Mondiale in Qatar, dove noi saremo spettatori, e che presentano il tour de force del Campionato, che avra’ inizio il 14 Agosto, una Seria che puo’ definirsi , da spiaggia

La massima serie osservera’ una sosta di circa 52 gg, che andranno dal 13 Novembre, al 4 gennaio, lasso di tempo come detto , che servira’ allo svolgimento del Mondiale. Per i tifosi italiani, che non saranno troppo interessati alla luce della mancata qualificazione della nostra Nazionale, trovarsi oltre un mese e mezzo senza campionato e coppe europee non sarà il massimo della vita.

Ma In compenso, prima di un eventuale Crisi d’astinenza, vi sara’ un’ overdose di calcio, chissa’ le fidanzate e mogli non pallonare cosa ne pensano, con partite ogni tre giorni, coppe Europee ogni settimana, insomma un autentico tour de force!

Se non siete ancora convinti, allora provate a buttare l’occhio alle date che vi riportiamo, per far si che cio’ che desiderate vi sara’ dato, buon campionato e buon divertimento

Ecco la nuova stagione…senza il Qatar!

31 luglio

Coppa Italia, turno preliminare



4 agosto

Andata prel. Conference League (Fiorentina)



5-8 agosto

Trentaduesimi Coppa Italia



10 agosto

Supercoppa Uefa a Helsinki: Real Madrid-Eintracht Francoforte



11 agosto

Ritorno prel. Conference League (Fiorentina)



14 agosto

Serie A 1ª giornata di andata



21 agosto

Serie A 2ª giornata di andata



28 agosto

Serie A 3ª giornata di andata



31 agosto

Serie A 4ª giornata di andata



4 settembre

Serie A 5ª giornata di andata



6-7 settembre

Champions League 1ª giornata gironi eliminatori (Milan, Inter, Juventus, Napoli)



8 settembre

Europa League e Conference League 1ª giornata gironi eliminatori (Lazio, Roma, ev. Fiorentina)



11 settembre

Serie A 6ª giornata di andata



13-14 settembre

Champions League 2ª giornata gironi eliminatori



15 settembre

Europa League e Conference League 2ª giornata gironi eliminatori



18 settembre

Serie A 7ª giornata di andata

23 settembre

Nations League Italia-Inghilterra



26 settembre

Nations League Ungheria-Italia



2 ottobre

Serie A 8ª giornata di andata



4-5 ottobre

Champions League 3ª giornata gironi eliminatori



6 ottobre

Europa League e Conference League 3ª giornata gironi eliminatori



9 ottobre

Serie A 9ª giornata di andata



11-12 ottobre

Champions League 4ª giornata gironi eliminatori



13 ottobre

Europa League e Conference League 4ª giornata gironi eliminatori



16 ottobre

Serie A 10ª giornata di andata



18-20 ottobre

Coppa Italia Sedicesimi di finale



23 ottobre

Serie A 11ª giornata di andata



25-26 ottobre Champions League 5ª giornata gironi eliminatori



27 ottobre

Europa League e Conference League 5ª giornata gironi eliminatori



30 ottobre

Serie A 12ª giornata di andata



1-2 novembre

Champions League 6ª giornata gironi eliminatori



3 novembre

Europa League e Conference League 6ª giornata gironi eliminatori



6 novembre

Serie A 13ª giornata di andata



9 novembre

Serie A 14ª giornata di andata

13 novembre

Serie A 15ª giornata di andata



21 novembre-18 dicembre

Coppa del Mondo in Qatar



4 gennaio 2022

Serie A 16ª giornata di andata



8 gennaio

Serie A 17ª giornata di andata



10-11-12 gennaio

Coppa Italia Ottavi di finale



11 o 18 gennaio

Supercoppa Italiana Milan-Inter



15 gennaio

Serie A 18ª giornata di andata



17-18-19 gennaio

Coppa Italia Ottavi di finale



22 gennaio

Serie A 19ª giornata di andata



29 gennaio

Serie A 1ª giornata di ritorno



31 gennaio/1-2 febbraio

Coppa Italia – Quarti di finale



5 febbraio

Serie A 2ª giornata di ritorno



12 febbraio

Serie A 3ª giornata di ritorno



14-15 febbraio

Champions League Andata ottavi di finale



16 febbraio

Europa League e Conference League Andata sedicesimi di finale



19 febbraio

Serie A 4ª giornata di ritorno



21-22 febbraio

Champions League Andata ottavi di finale



23 febbraio

Europa League e Conference League Ritorno sedicesimi di finale

26 febbraio

Serie A 5ª giornata di ritorno

5 marzo

Serie A 6ª giornata di ritorno



7-8 marzo

Champions League Ritorno ottavi di finale



9 marzo

Europa League e Conference League Andata ottavi di finale



12 marzo

Serie A 7ª giornata di ritorno



14-15 marzo

Champions League Ritorno ottavi di finale



16 marzo

Europa League e Conference League Ritorno ottavi di finale



19 marzo

Serie A 8ª giornata di ritorno



20-28 marzo

Sosta per le Nazionali



2 aprile

Serie A 9ª giornata di ritorno



4-5 aprile

Coppa Italia Andata semifinali



8 aprile

Serie A 10ª giornata di ritorno



11-12 aprile

Champions League Andata quarti di finale



13 aprile

Europa League e Conference League Andata quarti di finale



16 aprile

Serie A 11ª giornata di ritorno



18-19 aprile

Champions League Ritorno quarti di finale



20 aprile

Europa League e Conference League Ritorno quarti di finale

23 aprile

Serie A 12ª giornata di ritorno



25-26 aprile

Coppa Italia Ritorno semifinali



30 aprile

Serie A 13ª giornata di ritorno



3 maggio

Serie A 14ª giornata di ritorno



7 maggio

Serie A 15ª giornata di ritorno



9-10 maggio

Champions League Andata semifinali



11 maggio

Europa League e Conference League Andata semifinali



14 maggio

Serie A 16ª giornata di ritorno



16-17 maggio

Champions League Ritorno semifinali



18 maggio

Europa League e Conference League Ritorno semifinali



21 maggio

Serie A 17ª giornata di ritorno



24 maggio

Coppa Italia Finale



28 maggio

Serie A 18ª giornata di ritorno



31 maggio

Europa League Finale a Budapest



4 giugno

Serie A 19ª giornata di ritorno



7 giugno

Conference League Finale a Praga



10 giugno

Champions League Finale a Istanbul



12-20 giugno

Sosta per le Nazionali

