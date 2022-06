La Serie A, mette in scena il campionato con ..la sosta mondiale. Il Napoli riparte da…

Alle ore12 di oggi, e’ nato il prossimo campionato di Serie A. La stagione, che avra’ il suo inizio ufficiale il 14 Agosto 2022, vede il Napoli di Spalletti impegnato contro il Verona del neo allenatore Cioffi.

1^Giornata Verona–Napoli Domenica 14 Agosto 2023

Una gara sicuramente non semplice per gli azzurri, anche se le statistiche dello scorso anno parlano di un Napoli che ha fatto piu’ punti fuori casa che al Maradona. Per ora il mercato non permette chissa’ quali previsioni, ma sicuramente, Spalletti si dovra’ far trovare pronto in una gara che presenta non poche insidie. Dall’ altra parte, un Verona con il nuovo tecnico Cioffi, che attende risposte positive dal mercato, sperando di non depaupera troppo il parco giocatori a sua diposizione. Un inizio certamente non semplice per entrambi le compagini

