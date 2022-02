La Russa: “I napoletani sono meravigliosi ma spero vinca l’Inter. Stadi? Vi dico come la penso”

Ignazio La Russa, Vicepresidente del Senato della Repubblica e tifoso neroazzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” per commentare sulla prossima sfida scudetto tra Napoli e Inter.

“Adoro Napoli e i napoletani ma spero ovviamente vinca l’Inter! A Milano dispiace di più avere il fiato sul collo del Milan ma siamo confidenti di farli fuori, con il Napoli non ci giurerei perché per me all’inizio era la squadra più forte.

Stadi? La posizione di Fratelli D’Italia non da ora è di apertura. Per me era una follia considerare un posto all’aperto come un luogo dove prendere accorgimenti esagerati. Lo dicevo prima, figuriamoci ora. Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica si è smesso di fare allarmismo ingiustificato.

Mi ricordo del famoso striscione al cimitero in occasione dello Scudetto del Napoli! I napoletani sono meravigliosi!”.

