Come tutte le rivoluzioni che si rispettino, anche quella di Antonio Conte ha bisogno dei suoi tempi di esecuzione per trovare terreno fertile ed attecchire, specialmente dopo una stagione da cancellare. Certamente fallimentare sul piano squisitamente numerico. Con uno scudetto mai davvero onorato, la mancata qualificazione alle Coppe Europee e una sostanziale retrocessione, dal novero dei Top Club del campionato a una mortificante posizione di metà classifica.

Eppure, a poco meno di un mese dall’inizio della Serie A, e con la prima parte del ritiro a Dimaro già mandata agli annali, sarebbe più corretto etichettare il lavoro del tecnico salentino funzionale a ricostruire il Napoli, piuttosto che rifondarlo totalmente. Perché, il gruppo rimane comunque assai competitivo. E va rigenerato. Quindi sbaglia chi considera la filosofia del nuovo allenatore orientata esclusivamente a un calcio fisico, più lineare e diretto, rispetto alle idee del recente passato. Le aspettative rimangono quelle di sviluppare il gioco attraverso un’indole decisamente qualitativa.

A rassicurare i tifosi, non solo la credibilità garantita da un vincente per antonomasia. E’ una questione oggettiva che lo scorso anno il Napoli sia stato costruito male. Ma soprattutto, allenato peggio. Perché pari a zero va considerato l’apporto alla causa partenopea apportato da Garcia, Mazzarri e Calzona. Nessuno ha fatto bene. Ma va loro riconosciuta la parziale attenuante che il calcio non mai è una scienza esatta. Perciò gli azzurri hanno palesato una deprimente incapacità di esprimersi in proporzione al valore reale del loro organico. Che dello squadrone in grado di vincere lo scudetto aveva perso solamente Kim.

Conte “uomo forte”

In effetti, la pochezza di una guida all’altezza delle aspettative della piazza, nonchè lontanissima dalle ambizioni di una squadra abituata a lavorare tatticamente sulla scorta di principi ben definiti, ha fatto implodere i Campioni d’Italia. Contribuendo a cancellare i meriti di chi, non più tardi di una stagione prima, aveva letteralmente dominato la concorrenza in Italia. Oltre a sfiorare la semifinale di Champions League.

Insomma, storicamente, Conte si trova in una posizione favorevole per imporre le sue idee. E ripartire da zero (o quasi…). Può far leva su una personalità indubbiamente ingombrante. Lontana da qualsiasi scendiletto presidenziale. Inoltre è titolare di un modello calcistico fatto di feroce determinazione e grande applicazione nel lavoro quotidiano. Del resto, già in passato, nel corso della sua carriera, ha vissuto esperienze simili. Per esempio, ricostruendo la Juventus sulle macerie lasciate da Ferrara, Zaccheroni e Delneri. Oppure ridando spessore al Chelsea, reduce da un tristissimo decimo posto, che faceva seguito però alla vittoria in Premier. Ma anche dal polemico esonero di Mourinho, sostituito poi da uno spento Hiddink. Praticamente, un mucchio di similitudini con la situazione trovata all’ombra del Vesuvio.

Non proprio il massimo, diciamolo onestamente. Eppure, la proprietà ed i tifosi napoletani hanno concesso una cambiale potenzialmente in bianco all’Uomo del Salento, accolto da un innegabile dose di entusiasmo ed ottimismo. Convinti che la miglior garanzia possibile per il Napoli 2024/25 sia proprio l’uomo forte sulla tolda del comando.

