La rinascita di Mertens all’Olimpico, Roma Napoli 0-2: le pagelle

Bastano sette minuti al Napoli per archiviare la partita con la Roma, e di conseguenza guardare all’ultima frazione di campionato con speranza e ritrovata energia. Nei primi 45′ la squadra di Gattuso domina gli avversari, schiacciandoli nella loro metà campo. Sblocca il risultato una pennellata di Mertens su punizione, a seguire l’invenzione dell’asse Insigne-Politano-Mertens chiude definitivamente i conti. Il Napoli non vinceva entrambi gli scontri con la Roma dai tempi di Walter Mazzarri.

Tra andata e ritorno il Napoli chiude il set contro i capitolini con un complessivo stellare: 6-0. Veniamo alle pagelle degli azzurri.

Ospina, 6.5: Chiamato in causa da un’improvvisa conclusione di Cristante, risponde presente. Meglio in fase di costruzione dal basso, che rimane il nemico numero uno di questa squadra.

Hysaj, 7: Il professore della difesa gioca oggi nella sua naturale posizione e si vede: tanti anticipi di grande livello e letture intelligenti, accompagnate da diverse azioni interessanti.

Maksimovic, 6: Soffre nello scontro con Dzeko e più in generale nel primo tempo, migliora nella ripresa, rendendosi anche autore di letture importanti. (86′ Manolas, SV)

Koulibaly, 7: Un solo errore nel corso di tutta la partita, che fortunatamente il Napoli non paga, salvato dal palo sulla conclusione di Pellegrini. Imperioso anche oggi, sia in copertura sia in spinta. Le sue salite palla al piede sono emozionanti.

Mario Rui, 6.5: Spinge addirittura con tecnica nel primo tempo, conquistando diverse punizioni. Nella ripresa si trasforma in un sacco da boxe per i calciatori della Roma.

Fabian, 7: Lo spagnolo è decisamente ritornato ai suoi livelli, manca il goal per coronare la sua crescita. Smista palla con intelligenza e qualità, reggendo gli scontri fisici e dettando i tempi della banda “di musica” (cit. Donnarumma).

Demme, 6.5: Anche oggi enorme lavoro tanto oscuro quanto prezioso. Diversi recuperi in zone avanzate del campo hanno reso pericoloso il Napoli nel primo tempo. Instancabile.

Zielinski, 7: Superiore. Crea calcio con entrambi i piedi, grazie al suo talento nel saltare gli avversari al primo controllo, conquista la punizione trasformata da Mertens. (73′ Elmas, 6: Entra bene in partita e si rende autore di un’ interessante percussione, dimenticandosi tuttavia di concludere. Meriterebbe più spazio a Crotone).

Politano, 7: Autore dell’assist per il secondo goal di Mertens ma non solo, oggi lavora molto meglio (specialmente nel corso dei primi 45′) in fase di copertura, forse una delle sue migliori partite in tal senso. Cala nella ripresa, ed il ritorno del suo collega gli permette di riposare, meritatamente. (73′ Lozano, SV: BENTORNATO CHUCKY!)

Mertens, 7+: Quando segna il Napoli è sempre una gioia, quando segna Ciro è forse ancora più speciale. Non al 100% fisicamente, ma decide un match fondamentale. (66′ Osimhen, 6: Entra bene in campo e rovina una prestazione convincente, molto fisica ma necessaria a far salire la squadra, prendendo un cartellino ingenuo).

Insigne, 6.5: Serve a Politano un cross col contagiri. La squadra gira meglio e non si affida solo al suo capitano per spingere in avanti, che oggi ricama calcio ma senza incidere nel tabellino (3 passaggi chiave). (87′ Bakayoko, SV: Non fa danni)

Gattuso, 7.5

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati