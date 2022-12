La Repubblica: “Vertici Juventus rischiano fino a 12 anni di carcere!”

Il caso Juventus si sta ampliando ogni giorno di nuove sfaccettature che aggravano ulteriormente le posizioni dei vertici del club. Infatti nonostante si siano dimessi il club potrebbe avere delle conseguenze, ma non solo stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica i vertici bianconeri potrebbero finire addirittura in carcere. A seguito un estratto dell’articolo.

“Il titolo in Borsa era salito del 5,07 per cento: uno spiraglio di luce per la Juventus in piena pandemia. Ma a provocare il rialzo era stata la diffusione di un comunicato “falso”: è qui che si configura l’accusa di aggiotaggio. Quella che spaventa di più i vertici del club che solo per questo reato rischiano fino a 12 anni di carcere. L’oscillazione positiva arrivava grazie all’intesa raggiunta il 28 marzo 2020 con i calciatori che rinunciavano, formalmente, a quattro stipendi per l’emergenza Covid. Solo questo doveva essere detto ai mercati, nascondendo l’intesa di restituire tre ratei. «Per questioni legislative di Borsa» il comunicato ufficiale doveva però uscire diverso rispetto alla reale intesa raggiunta con i calciatori, comunicava il 27 marzo, il capitano Giorgio Chiellini nella chat di squadra, in cui avvisava i compagni della «proposta finale» per «aiutare il club e tutti i dipendenti»: «Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione», spiegando però che poi sarebbero stati contattati «agenti e avvocati» per firmare «nello stesso momento» rinunce e promesse di pagamento per l’anno dopo. E aggiungeva: «la Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club» vietando di parlarne alla stampa”.

