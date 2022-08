La Repubblica: “Lui ha scelto Napoli…”

Il Napoli lavora per regalare al tecnico Spalletti l’ultimo colpo di mercato: un portiere d’ esperienza internazionale che possa raccogliere l’eredità di Ospina, svincolato lo scorso 30 giugno.

Gli occhi del club ormai si sono appoggiati da tempo sul Keylor Navas, portiere 35enne, che al Paris St. Germain, sarà relegato al ruolo di secondo portiere alle spalle di Donnarumma (Galtier docet, ndr).L’estremo difensore, vincitore di tre Champions con il Real, avrebbe aperto al passaggio in azzurro e il club sta pensando di accoglierlo a titolo definitivo e non in prestito biennale come ipotizzato all’inizio. ma i margini per chiudere l’operazione in prestito con il PSG che si accolli buona parte dello stipendio del portiere, sono davvero pochi.

Napoli-Navas, Repubblica cambia lo scenario…

“Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli” si legge sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica, che dunque, si sbilancia parlando di operazione ormai in dirittura d’arrivo.

Da tempo il club azzurro tratta l’arrivo dell’estremo difensore, di proprietà del Psg, che in Francia è chiuso da Donnarumma, ha scelto Napoli per ritrovare continuità nell’anno del Mondiale.

