Il Mattino: Napoli, altre sanzioni in vista: stavolta e’ per le plusvalenze

Buongiorno a tutti, il Mattino in apertura Napoli, altre sanzioni in vista: stavolta e’ per le plusvalenze, in arrivo il secondo deferimento per il club, il primo dovuto al caso del mancato rispetto del Protocollo-Covid da parte del Napoli in occasione della gara contro la Juve del 6 Gennaio scorso, ed ora per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille, risalente all’anno 2020

