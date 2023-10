La Rai prova a scusarsi per l’irriverente paragone tra Gaza e Napoli! Ma anche la toppa…stroppia! È bufera sulla tv di Stato

Ha fatto discutere la frase infelice della corrispondente della Rai, che ha paragonato Napoli a Gaza. Dopo la bufera social, sono arrivate le scuse pubbliche attraverso un tweet apparso sul suo profilo:

“Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra è una enorme tragedia”.

La frase della giornalista ha fatto subito il giro della rete, scatenando le ire di tanti telespettatori che si sono offesi per le sue parole senza alcuna logica. La Cuffaro, però, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter ha cercato di rimediare spiegando nel dettaglio cosa intendesse veramente. Non intendeva parlare del clima di guerra, secondo la giornalista, il paragone è nato per la densità di popolazione simile tra le due città. In effetti però andando a vedere i dati, gli abitanti e la densità sono totalmente diverse. Basti dare un’occhiata a Wikipedia.

Gaza: Abitanti 590 481 (cens. 2017) – Densità 13 121,8 ab./km

Napoli: Abitanti 909 422 (31-7-2023) – Densità 7 754,94 ab./km.

Come dire, quando la toppa è peggio del buco…

