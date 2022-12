La profezia di Albiol: “Il Napoli è una squadra da scudetto”

Sabato sera al Maradona Stadium è in programma una partita dal sapore tutto particolare, almeno per Raul Albiol. L’amichevole tra Napoli e Villarreal, infatti, rappresenta un vero e proprio match emozionale per El Jefe. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, l’ex difensore azzurro ha presentato l’evento con una battuta: “Quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo, e a casa ancora di più. Di solito la famiglia non viaggia mai con me quando vado a giocare. Ma per questa volta si fa un’eccezione: “Andiamo tutti!” mi hanno detto a casa. E così sarà...”.

Sulla squadra di Spalletti, le prospettive in ottica scudetto, queste le considerazioni del centrale spagnolo: “Ho visto tante partite e mi sembra spettacolare. Giocano un gran calcio, molto difficile da contrastare. Basta dare un’occhiata ai numeri. Sono i migliori d’Europa, o quasi. Si vede che dietro c’è un gran lavoro, e da buon napoletano dico solo “magari”, che sia l’anno buono per qualcosa che si aspetta da oltre 30 anni...”.

Idolo per anni della tifoseria partenopea, passaggio obbligato della chiacchierata con Albiol, un giudizio su Kvaratskhelia, entrato prepotentemente nel cuore dei napoletani: “L’avevo visto in una partita di qualificazione mondiale della Georgia contro la Spagna, nel marzo del 2021, egnò l’1-0 e giocò benissimo, vincemmo 2-1 con un gol di Dani Olmo al 91’. Mi aveva impressionato. Giocatore fantastico, il suo valore si moltiplicherà”.

