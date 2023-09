I pm della Procura di Roma si sono mossi per inserire il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella lista degli indagati per presunto falso in bilancio. Si tratta di un provvedimento adottato dopo la consegna di documenti da parte della Procura napoletana. Il procedimento riguarda le accuse di plusvalenze fittizie legate all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

