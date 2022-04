PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport

Buongiorno a tutti, la prima pagina della Gazzetta dello Sport titola Stella chiama Stella, INTER IL PIANO 20° SCUDETTO. .Inzaghi studia l’operazione sorpasso: Correa e Gosens sono le armi in piu’. E il pressing di Lukaku continua, ha telefonato per chiedere di tornare. Nel taglio centrale invece si parla di un possibile addio al calcio di Ibra, il totolo IBRA, Un uscita da Dio. Nel taglio a destra invece si parla del Napoli, il titolo OCCASIONE SPALLETTI, gli eroi degli scudetti: “Ora Insigne ed Osimhen sono i nostri favoriti” e piu’ in basso un’ altro titolo che fa riflettere : Il fattore MULTIPRORPIETA’ per Napoli e Bari, entro due anni uno dei due va ceduto

