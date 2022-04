PRIMA PAGINA: Il Corriere dello Sport

Buongiorno a tutti, la prima pagina de Il Corriere dello Sport titola Il Napoli su Zaniolo, il contratto con la Roma scade nel 2024 ed il suo rinnovo e’ in fase di stallo. De La pensa a Nicolo’ per il dopo Insigne: ecco la strategia. Il club giallorosso non ha escluso la cessione, la Juve resta sullo sfondo

