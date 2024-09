La numero 9 cerca padrone.

Il mercato arabo chiuderà tra poche ore, ultima chance per Victor Osimhen, di trovare una squadra disposta a pagare il suo ingaggio. Ma come ha detto Giovanni Manna, nel pre-partita della sfida contro il Parma, per questa sessione di mercato, non è prevista la cessione in Saudi League, per il nigeriano.

Un piccolo dettaglio, però, una piccola luce in fondo al tunnel, c’è ancora. Secondo quanto sottolineato da Tuttosport, il fatto che la maglia numero 9, non sia stata presa da Lukaku, non è frutto del caso. Il Napoli ha la possibilità di effettuare ancora due cambiamenti, rispetto alla lista presentata alla lega di Serie A. Un’eventuale reintegro in rosa, per Victor Osimhen, sulla carta sarebbe ancora possibile. In ogni caso la società partenopea, dovrà continuare a pagare, il lauto stipendio, dell’ex numero 9 azzurro, sarebbe, dunque, più saggio, trovare un compromesso.

Antonio Conte aveva già parlato col nigeriano, durante il primo ritiro di Dimaro, ricevendo come risposta la volontà del calciatore, di non voler più giocare in maglia azzurra. Da quel momento in poi, il tecnico salentino non ha più considerato Osimhen, parte del gruppo, tenendolo fuori, anche nelle amichevoli.

Situazione complicata, difficile da risolvere, sarà necessario per tutti fare un passo indietro, a partire proprio da Victor Osimhen. Fino a Gennaio passerà molto tempo e non è detto, che per quella data si trovino acquirenti. Osimhen ad oggi ha solo una possibilità, chiedere di essere reintegrato in squadra, mettendosi a lavorare duramente, per convincere Conte ad utilizzarlo. In questo modo, si rifarebbe un’immagine vincente, da rivendere sul mercato. L’ipotesi di restare in tribuna, fino alla sessione invernale del mercato, non gioverebbe a nessuna delle parti in causa, in primis al Napoli stesso.