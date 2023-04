L’utilizzo delle virgolette ci permette un esercizio di stile ed un gioco.

Un gioco ed una scommessa.

Tifosi avvertiti. Stiamo ponendo una riflessione frutto di una coincidenza.

Ironia del destino.

Dopo un campionato-capolavoro da ogni punto di vista, tecnico e psicologico, le fasi sembrano capovolgersi.

La “miglior” Juventus per il “peggior” Napoli.

La Juventus nel suo miglior momento, qualificata alle semifinali di Uefa League, battuto lo Sporting Lisbona e tornata in corsa Champions, per la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, ospita il Napoli 5.0 nel suo momento più “complesso”.

Un calo di forma, molto probabilmente mal gestito, pecca grave di Spalletti e del suo staff e l’eliminazione Champions ad opera del Milan di Pioli. Un momento delicato per gli uomini di Spalletti. Il titolo nazionale è praticamente in cassaforte e la Juve, a Torino, si gioca la faccia.

La facci ed il posto nella starting list in Europa. Battere il Napoli, darebbe un senso al campionato 2023. Un messaggio alla serie A.

Insomma Allegri ha la chance di non considerare del tutto mediocre questo campionato. Mai davvero in corsa, battendo Spalletti, potrebbe scrollarsi dalle spalle molte critiche. Non piace il suo gioco. Probabilmente non è nemmeno un gioco ed ora la sua squadra gioca per il prestigio di rallentare la capolista.

Un Napoli senza diversi “titolari”, con gli infortuni di Mario Rui, Politano ed il ritorno di Osimhen, schiera Kvaratskhelia e Lozano in attacco.

La Juventus probabilmente ritroverà Pogba dal primo minuto.

A, Torino , Allegri si gioca la faccia, Spalletti l’idea del suo calcio.

