La “manita” di Verona aiuterà la rivoluzione di Spalletti e ADL

Potrebbe sembrare paradossale, ma solo un risultato così eclatante come la cinquina rifilata al Verona avrebbe potuto aiutare il “nuovo” Napoli forgiato da Spalletti, fortemente bisognoso di ritrovare subito punti ed entusiasmo.

E’ stata dunque una vittoria importante, che va ben oltre la “manita” con la quale sono stati asfaltati gli scaligeri.

ADL smonta e ricostruisce

La squadra, dopo un mese abbondante di lavoro, sembrava davvero un cantiere aperto, complice un mercato ancora in via di completa definizione.

Con la netta sensazione che De Laurentiis abbia prima voluto abbassare l’età anagrafica della rosa.

Una consapevole rinuncia alla struttura portante del Napoli (Ospina, Koulibaly, Insigne, Mertens ed a breve, pure Fabiàn Ruiz). Funzionale, però, a ripulire economicamente il monte ingaggi.

Necessità inderogabile, quella di rinunciare ai sanguinosi contratti dei partenti. Soffocavano il bilancio della società, obbligando quindi la proprietà a ridimensionare costi di gestione al momento insostenibili.

Adesso ADL vorrebbe comunque favorire nuovi innesti, mettendo così l’uomo di Certaldo nelle migliori condizioni per competere con le principali candidate allo scudetto.

Mercato in divenire

Nel frattempo, l’allenatore toscano è riuscito a trasmettere in fretta il suo progetto tattico ad un gruppo (quasi…) completamente rivoluzionato.

Al punto tale che gli azzurri hanno affrontato la prima giornata di campionato con un mucchio di certezze. Rispetto ai potenziali dubbi espressi finora dalla critica circa la bontà delle scelte operate dalla direzione sportiva.

Se Giuntoli poi riuscisse veramente a mettere le mani su Navas, Raspadori e Ndombele, il giudizio sul valore complessivo del Napoli in ottica vittoria finale cambierebbe radicalmente.

Al momento, tuttavia, il salto da legittima candidata ad un posto tra le “Fab Four”, a sfidante nella corsa al titolo di Campione d’Italia, appare almeno un pochino azzardata.

Spalletti cambia sistema

Nondimeno, la gara del Bentegodi ha detto alcune cose, che sarebbe necessario approfondire.

Innanzitutto, pur cambiando sistema, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, Spalletti non ha smarrito qualità in mezzo al campo. Una circostanza nient’affatto banale, considerando quante difficoltà abbiano palesato gli azzurri nelle amichevoli estive a mantenere corte le distanze tra mediana e prima linea.

La propensione di Osimhen ad aggredire la profondità, infatti, allungava eccessivamente i reparti in fase di possesso.

Per quello che si è intravisto contro il Verona, invece, questa lacuna l’ha colmata l’enorme dinamismo, associato ad una indiscutibile voglia di sacrificarsi, del terzetto di centrocampisti.

Lobotka arretrava in copertura in tutte le occasioni che serviva assorbire gli inserimenti delle mezz’ali avversarie. Mentre Zielinski si alzava altrettante volte in verticale, quando c’era l’occasione di infilarsi negli spazi vuoti, sapientemente creati da una triangolazione con il centravanti nigeriano o una rotazione di Anguissa.

Anguissa settepolmoni

Entrando maggiormente nel dettaglio, contro i gialloblù di Cioffi è emersa la proverbiale fisicità del camerunese. Una leadership autorevole e silenziosa, in grado di supportare la padronanza nel palleggio degli azzurri.

Senza Fabiàn Ruiz qualcuno aveva immaginato che i compagni di reparto potessero smarrire il senso plastico del possesso. Al contrario, la visione frontale e periferica di Lobotka ha consentito alla squadra di sottrarsi con naturalezza alla densità in zona palla opposta dal Verona.

Se lo slovacco è l’ideologo del calcio spallettiano, scandisce i tempi facendo correre l’attrezzo con la velocità di pensiero, ancor prima di mulinare le gambe, Anguissa ne diventa il naturale alter ego. Capace di assistenze sul lungo e sul corto, assecondando i movimenti degli altri due centrocampisti.

Insomma, con l’exploit a casa di Romeo e Giulietta, in soli novanta pirotecnici minuti, il Napoli di Spalletti ha ulteriormente allontanato da sé un mucchio di dubbi.

Ed ora è intenzionato a tenersi stretto le ritrovate certezze. Con il pensiero già rivolto al Monza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Leggi perchè il Napoli vuole nascondere le sue ambizioni, nonostante l’esordio entusiasmante

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati