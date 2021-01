La luce del Napoli illumina il Maradona: 6-0 contro la Fiorentina, le pagelle.

Il Napoli vince, e finalmente convince, contro la Fiorentina di Prandelli. Grande lavoro in ripartenza degli azzurri, grazie soprattutto ai preziosi recuperi palla di insigne e Demme. Il Napoli, giocando con la mente libera da pressioni, gioca un calcio davvero spaziale.

Sono già 6 le volte in cui il Napoli trova il goal 4 o più volte in una partita.

La Fiorentina ha reagito bene nella ripresa nonostante lo svantaggio di 4 reti, ma il Napoli ha retto benissimo dimostrando grande applicazione e soprattutto ottima forma fisica.

Ospina, 6.5: Pierino passa guai si esibisce in una grande parata che salva il risultato sull’1-0, e non risparmia qualche spavento ai tifosi partenopei, spesso in apprensione più per la sua salute che per la sua partita. Qualche errore di troppo nella ripresa con i piedi (73% la percentuale di precisione nei passaggi), ma è sempre pronto nelle uscite.

Hysaj, 5.5: Il Napoli riesce a brillare praticamente senza terzini sulle fasce, troppo lento in entrambe le fasi di gioco.

Koulibaly, 7: Il Napoli abbassa il ritmo nella ripresa ed il fenomeno senegalese sale in cattedra; tanti anticipi ed ottime letture coronate da un fenomenale salvataggio sulla linea. Il suo ritorno corrisponde al primo cleansheet in campionato, dopo più di un mese.

Manolas, 6.5: Come il suo partner soffre durante il primo tempo, ma dimostra tutta la sua velocità e potenza fisica nella ripresa (79′ Amir Rrahmani, SV: Gattuso decide di schierarlo per dargli minutaggio e soprattutto per riacquisire la confidenza che potrebbe aver perso dopo l’errore all’esordio).

Mario Rui, 5: Diverse sbavature nei 15-20’ in cui il Napoli ha sofferto la velocità della Fiorentina. Anonimo nel resto della partita, ma forse è un bene.

Demme, 7+: il Napoli con lui è più solido e più rapido nella riconquista. Smista palla con qualità, un esempio lampante è l’occasione del goal di Zielinski. Attacca benissimo l’area sul passaggio di Petagna, coronando la sua fantastica prestazione con un goal, che al Diego Armando Maradona è un forse più speciale degli altri.

Bakayoko, 6.5: Corre qualche rischio di troppo davanti l’area di rigore, ma questo certifica la sicurezza con cui il mediano scende in campo. Risulta più lucido e pulito con Demme al suo fianco. Conquista il rigore nel secondo tempo, l’unico della partita (secondo Chiffi).

Lozano, 7: Fondamentale e continuo, una delle poche certezze della squadra da inizio campionato. Le sue accelerazioni sono letali ed i rientri preziosi, suda la maglia sempre fino all’ultimo secondo (62′ Politano, 6.5: Partecipa con freschezza all’azione che porterà al calcio di rigore trasformato da Insigne, e confeziona un cioccolatino per il 6-0 finale. Dimostra ancora una volta la sua enorme utilità da subentrato).

Zielinski, 7-: Destro o sinistro? Piotr risponde anche oggi “entrambi”. Decisamente buona la prestazione del Polacco, costante (e per lui è importante) e di qualità (73′ Eljif Elmas, SV)

Insigne, 8: Si sveglia il capitano, si sveglia il Napoli. Sarà un caso? Partita semplicemente perfetta, coronata da una doppietta. La giocata che porterà al goal di Lozano è di una bellezza indescrivibile, probabilmente meglio non mostrarla ai minori di 14 anni (79′ Antonio Cioffi, SV: Esordio del classe 2002 al Diego Armando Maradona. Tantissimi auguri di buona fortuna a questo ragazzo per il suo futuro, sperando che sarà colorato di azzurro! E complimenti per il capello).

Petagna, 7: Ottima la prestazione del 34 che, finalmente, sembra libero dalla paura che lo attanagliava nelle precedenti prestazioni. Lavora bene palla, viene infatti premiato da 2 assist da vera boa, arretra palla al piede solo quando necessario. Esce purtroppo infortunato, unica nota negativa della sua giornata (73′ Dries Mertens, 6: Bentornato al n. 1 della classifica all-time dei marcatori del Napoli. Aiuta il buon Politano in occasione del goal finale).

Gattuso, 7: Partita preparata bene nonostante tutte le difficoltà del caso. La sua squadra dimostra una buona condizione fisica ed ottiene finalmente un cleansheet. Preciso nei cambi.