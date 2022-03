La lotta Scudetto passa anche per gli impegni delle Nazionali

In questi giorni dedicati agli incontri internazionali non saranno impegnati solamente Insigne e Politano, gli Azzurri di Roberto Mancini con l’Italia contro la Turchia, gara sostanzialmente inutile in ottica qualificazioni Mondiali, dopo la sconfitta subita al cospetto della Macedonia (assente Elmas, squalificato). Anche altri giocatori del Napoli saranno lontani da Castel Volturno per un po’ di giorni.

Va di lusso a Zielinsky, con la Polonia qualificata direttamente vista l’esclusione della Russia, per le note situazioni con l’Ucraina. L’Algeria ha rinunciato ad Ounas per lo spareggio col Camerun, sfida nel quale non ci sarà neanche Anguissa, infortunato contro l’Udinese.

Trasferte più impegnative, a cui si aggiungono le diverse ore di fuso orario, per Koulibaly convocato dal Senegal, Lozano col Messico, Ospina per la Colombia, Osimhen in Nigeria. Considerando pure Lobotka impegnato con la Slovacchia e Rrahmani con il Kosovo, sono dunque poche gli uomini a disposizione di Spalletti in questi giorni.

Senza contare che spesso le soste nazionali hanno lasciato degli strascichi rilevanti sugli azzurri, tra infortuni, Covid e strascichi vari.

Cosa fa la concorrenza

Non va meglio al Milan che ha ben 14 calciatori impegnati tra qualificazioni mondiali, amichevoli e Under 21 : torna Giroud con i Blues, oltre a Maignan, Theo Hernandez e Kalulu. Il Senegal chiama Ballo-Toure’, Mancini convoca Tonali, Florenzi, mentre Maldini junior va con l’under 20. Kessie partito per la Costa d’Avorio, Bennacer per l’Algeria, Krunic con la Bosnia, Saelemaekers in Belgio. Persino Ibrahimovic chiamato dalla Svezia. Infine Leao, che comunque non si troverà di fronte all’Italia nella finale palyoff con il suo Portogallo.

Del trio di testa l’ Inter è quella con giocatori meno coinvolti nella kermesse qualificazioni, anche se ha dovuto riscontrare la positività di Lautaro Martinez in procinto di convocazione con l’Argentina, a cui invece risponderà presente Correa. Barella e Bastoni non hanno giovato alle speranze nostrane, Dumfries risponde alla nazionale olandese, mentre Skriniar farà compagnia al napoletano Lobotka. Per i sudamericani partono Vidal e Sanchez con il Cile, più Vecino per l’ Uruguay.

Nel frattempo, a Castel Volturno

Una girandola di impegni da tenere ben presente in vista della ripresa del campionato, non è detto che gli effettivi di oggi, saranno gli stessi tra una settimana. Restano intanto a lavorare a Napoli, dopo qualche giorno di riposo, i terzini destri che dovranno sostituire Di Lorenzo per almeno un mese, Zanoli e Malcuit, non è da escludere anche una possibilità per Tuanzebe, assente ormai da tempo.

Anche Meret riprende gli allenamenti in vista di una convocazione per Bergamo, più difficile che possa farcela Petagna. Da qui alla fine ci sarà bisogno del contributo di tutta la rosa disponibile e in questi giorni si priviligera’ il lavoro aerobico, per arrivare più sciolti alla fine della stagione.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati