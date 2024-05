La lista di Conte, per il Napoli del futuro è una delle condizioni, messe in tavola dal tecnico salentino, per approdare alla corte di De Laurentiis.

L’accordo definitivo tra le parti non è ancora ultimato, ci sono dei dettagli da sistemare, ma il budget da investire sul mercato è già stato stanziato.

Qual ora, De Laurentiis decidesse di prendere Antonio Conte per la panchina azzurra, ovviamente è consapevole, che l’ex Tottenham ha delle esigenze forti sugli investimenti.

Secondo Il Corriere dello Sport, Conte vorrebbe due giocatori top, per ripartire.

Alessandro Buongiorno per la difesa, Federico Chiesa per l’attacco.

Il difensore granata è già stato inseguito in passato, Cairo chiede 40 milioni di euro, per la cessione, il Napoli sarebbe disposto ad arrivare a 35 più bonus. Un’operazione che potrebbe concludersi a breve tempo, considerando anche, i buoni rapporti con il Torino.

Per l’attaccante della Juventus invece, la valutazione è decisamente più alta, siamo sui 50 milioni di euro. Il contratto però, del calciatore della Nazionale è in scadenza, tra un anno, inoltre nella trattativa, si potrebbe inserire Di Lorenzo, che Giuntoli vuole portare a sé.

Il Capitano del Napoli ha chiesto la cessione, la situazione sembra insanabile, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del suo procuratore. Manna ovviamente conosce bene, l’ambiente bianconero e potrebbe approfittare di questa situazione, per inserire Di Lorenzo come pedina di scambio.

Queste due richieste, secondo radio mercato, sarebbero la conditio sine qua non, che il tecnico salentino porrebbe sulla bilancia

Nei prossimi giorni, in ogni caso, la trattativa si chiuderà o in un senso o nell’altro, sia il Napoli, che Conte non possono aspettare.

Al di là dei nomi fatti, l’investimento su Antonio Conte, inevitabilmente porterà a degli investimenti sulla squadra, di forte rilevanza.