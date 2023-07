La Libertà di Nouhalia

Libertà di Pensiero, Azione e di Partecipazione.

Il mondo non è poi tanto brutto se si parla di diritti umani e Libertà condivise.

La Libertà è Partecipazione, ha scritto Gaber.

Profondo il senso di come una “frase” possa essere tanto trasversale e tanto universale.

Il 2023 segna un nuovo Inizio. Meglio tardi che mai direbbe qualcuno.

La Fifa infatti, ha dovuto concedere la possibilità di “espressione”.

Fuori e soprattutto dentro al campo di gioco. Velo e corpo interamente coperto.

Marocco-Corea del Sud 1-0

Roba da almanacco.

Nouhalia Benzina, scrive la storia.

Prima donna a partecipare ad un mondiale di calcio, indossando l’ hijab.

Il velo.

Segno di libertà.

Segno di professare il proprio credo ovunque e con la serenità di non aver divieti. Vittoria dei Diritti umani, civili e sociali.

Libertà di poter davvero essere sempre chi si ritiene di essere.

Essenza profonda dell’essere umano. È una vittoria personale, di un credo e di tutti quelli che si adoperano per il rispetto delle libertà altrui. È insomma vittoria di ogni uomo credente, laico, agnostico o ateo.

Vittoria di tempi moderni.

Aperti.

Vittoria che dice di quanto sia essenziale in un mondo tanto largo eppure tanto chiuso, garantire ad ogni suo “cittadino”, la Libertà di Sentire.

