La lezione di Spalletti: poca accondiscendenza, tutta ironia!

Da quando Luciano Spalletti è sbarcato all’ombra del Vesuvio, le conferenze stampa prepartita sono state continuamente animate dalla spigliatezza del tecnico di Certaldo. Quella innata capacità dialettica di manipolare gli astanti, con l’ironia tipica dei toscanacci.

Condita dall’esperienza maturata in piazze nient’affatto facili, come Roma e Milano. Dove, a farti le domande, ci sono peconari della professione. Altro che taluni zerbini accondiscendenti e scendiletto della comunicazione…

Incompreso e rinnegato dalla gente

Così, mentre in città prosegue senza sosta l’esposizione degli striscioni polemici, che non risparmiano niente e nessuno, l’allenatore toscano, tutt’altro che pavido e timoroso, replica a chiunque tenti di metterlo in difficoltà.

Uomo solo al comando di una nave in tempesta, Spalletti non tradisce alcuna emozione, e controbatte a tono.

Ovviamente, dal cazziatone megagalattico sono esentati i tifosi napoletani. Cui Luciano rende omaggio con il tradizionale pragmatismo di chi ne ha passate veramente tante. Abbastanza da non sentire le farfalle nello stomaco ogni qual volta venga tirato per la giacchetta. Pure da una parte del “suo” popolo, che pare l’abbia rinnegato.

Ecco che la risposta a quelli che stanno sfogando la loro delusione contro chi considerano responsabile del crollo azzurro sulla via dello scudetto denota una proverbiale attitudine al sarcasmo.

Il classico “cavallo di ritorno” riferito al furto della Panda, quindi, viene stemperato con classe ed eleganza.

“Bisogna vedere in che stato me la ridanno. Quanti km hanno fatto e se ci sono ancora i cd di Pino Daniele dentro…“.

Fieramente avverso a certa stampa

Conscio del valore di una stagione che considera comunque largamente positiva, Spalletti naviga controcorrente. E invece di leccare il sedere a giornalisti capricciosi, sceglie consapevolmente una terapia d’urto.

Non vuole trovare alcun punto di incontro con quelli che, nelle griglie di inizio campionato, pronosticavano puntualmente il Napoli fuori dalle prime quattro.

Non intende assolutamente creare empatia artefatta con chi, dopo ogni sconfitta degli azzurri, ne metteva in dubbio la qualificazione in Champions.

Insomma, se costoro pretendono una certa arrendevolezza da Big Luciano, hanno sbagliato persona.

In ogni caso, Spalletti conserva almeno quella peculiarità caratteriale, che gli consente di veicolare pubblicamente il suo disappunto con una battuta al momento giusto, capace di alleggerire una situazione che potenzialmente potrebbe diventare davvero pesante.

“La prossima volta portate i vostri giornali, così li leggiamo tutti insieme…“.

Infine, convinto della necessità di cambiare la mentalità dell’ambiente partenopeo, dove tanti (forse troppi…) sentono l’esigenza di “suggerire” strategie tattiche e comportamentali, Spalletti ha voluto ribadire con lucida fermezza che la gestione della squadra dipende esclusivamente dalle sue decisioni. Prendere o lasciare.

“Voi avete i dubbi. Ma io l’anno prossimo sarò l’allenatore del Napoli…“.

Spalletti campeggiatore soddisfa Adl

Istruzioni per l’uso buone anche per Aurelio De Laurentiis. Se il presidente ha ricordato i pochissimi momenti di convivialità del suo allenatore, all’interno di un isolamento ai limiti del monastico in albergo, per indebolirne la posizione, Spalletti esce rafforzato dal confronto a distanza.

Rimarcando, magari ce ne fosse ancora bisogno, la maniacale cultura del lavoro che alimenta il fuoco della sua passione.

“Penso che vivere in hotel voglia dire dedicarsi interamente al lavoro…”.

Manco la napoletanità si manifestasse cenando (a sbafo…) nelle migliori pizzerie della città o vivendo intensamente la vita notturna di Partenope.

Tuttavia, il clima incandescente che si respira dalle parti di Castel Volturno sembra abbia già prodotto un risultato apprezzabile. Con Spalletti abile nel trovare immediatamente la migliore soluzione logistica alla presunta mancanza di identificazione territoriale.

“Ho ricevuto il preventivo di un camper. Il prossimo anno girerò ogni mese per ogni quartiere della città per non perdermi nemmeno una festa rionale…”.

